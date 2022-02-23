https://arabic.sputniknews.com/20220223/عليك-أن-تزن-كلماتكوزير-المالية-الفرنسي-ينتقد-بايدن-لاستخدامه-كلمة-غزو-لما-يحدث-في-أوكرانيا-1059036522.html

"عليك أن تزن كلماتك"...وزير المالية الفرنسي ينتقد بايدن لاستخدامه كلمة "غزو" لما يحدث في أوكرانيا

"عليك أن تزن كلماتك"...وزير المالية الفرنسي ينتقد بايدن لاستخدامه كلمة "غزو" لما يحدث في أوكرانيا

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير إن كلمة "غزو" التي استخدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست مناسبة لما يحدث الآن في أوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T09:10+0000

2022-02-23T09:10+0000

2022-02-23T09:10+0000

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وفي وقت سابق، قال بايدن إن روسيا، بأفعالها الأخيرة، بدأت بـ"غزو" أوكرانيا.وقال الوزير الفرنسي في لقاء على قناة BFMTV: "عليك أن تزن كلماتك. الغزو هو غزو. وأعتقد أن هذه ليست الكلمة الصحيحة لهذا الوضع في أوكرانيا. سنرى ما هي الخطوات التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات أو الأيام أو الأسابيع القادمة".الخطط المزعومة لتصعيد الموقف حول أوكرانيا في موسكو مرفوضة بشكل قاطع وتصرح باستمرار أن لا أحد مهدد بأي شيء ، وتستخدم كل هذه التصريحات كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس. وفقًا للمتحدث الرسمي بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.وتصاعد التوتر في إقليم "دونباس" خلال الأيام الماضية، وأعلنت جمهوريتا "دونيتسك" و"لوغانسك"، تعرضهما لعشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلنتا عن عمليات إجلاء للمدنيين إلى منطقة "روستوف" الروسية، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في الإقليم.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.

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