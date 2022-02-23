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"غدا هو اليوم"... متحف المستقبل في دبي
"غدا هو اليوم"... متحف المستقبل في دبي
شاهد في عرض للصور "سبوتنيك عربي" كيف تبدو أعجوبة معمارية وأكبر معرض تكنولوجي في العالم - متحف من الخيال - "متحف المستقبل" في دبي. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:48+0000
2022-02-23T11:48+0000
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تم افتتاح متحف المستقبل في دبي في 22 فبراير/ شباط، وقد تم اختياره بالفعل كأحد أجمل 14 متحفًا على هذا الكوكب من قبل مجلة ناشيونال جيوغرافيك.إنه حقًا مكان يجذب السياح من جميع أنحاء العالم!أصبح مبنى متحف المستقبل في دبي - الآن على خلفيات للهواتف والكومبيوتر حول العالم.متحف المستقبل في دبي مخصص لقضايا الملاحة الفضائية والتنمية المستدامة والبيئة ومكافحة تغير المناخ وتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة.يحتوي المبنى، الذي تم تصنيفه أيضًا على أنه أحد أكثر المباني إبداعًا في العالم، على مركز مجوف يشكل "عينًا" بشرية تمثل المستقبل الذي سنراه غدًا. وفي الداخل، سيتمكن الزوار من رؤية أحدث التقنيات في الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتفاعل بين الإنسان والآلة.الطابق الأخير مخصص للصغار: في القسم التعليمي، سيقومون باستكشاف وحل مشاكل الحاضر والمستقبل بأنفسهم. كما سيستضيف المتحف دورات تعليمية وورش عمل ومناقشات باستخدام أحدث التقنيات والحلول العلمية لاستكشاف الابتكارات التي تشكل المستقبل.يبلغ ارتفاع المتحف 77 متراً، ومساحته 30 ألف متر مربع. ويتميز هذا المعلم الأيقوني الخالي من الأعمدة بواجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ مضاءة بـ 14000 متر من الخط العربي من تصميم الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.إنه المبنى الوحيد في العالم الذي تم تغطية سطحه بالكامل بفن خطي.سعر تذكرة الدخول لشخص بالغ 145 درهماً (40 دولاراً).
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фото, صور, وسائط متعددة, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"غدا هو اليوم"... متحف المستقبل في دبي

11:48 GMT 23.02.2022
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شاهد في عرض للصور "سبوتنيك عربي" كيف تبدو أعجوبة معمارية وأكبر معرض تكنولوجي في العالم - متحف من الخيال - "متحف المستقبل" في دبي.
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
1/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
2/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
3/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
4/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
5/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
6/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
7/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
8/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
9/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
10/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
11/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
12/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
13/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
© REUTERS / Dubai Future Foundationمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
14/14
© REUTERS / Dubai Future Foundation
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022
تم افتتاح متحف المستقبل في دبي في 22 فبراير/ شباط، وقد تم اختياره بالفعل كأحد أجمل 14 متحفًا على هذا الكوكب من قبل مجلة ناشيونال جيوغرافيك.
إنه حقًا مكان يجذب السياح من جميع أنحاء العالم!
أصبح مبنى متحف المستقبل في دبي - الآن على خلفيات للهواتف والكومبيوتر حول العالم.
متحف المستقبل في دبي مخصص لقضايا الملاحة الفضائية والتنمية المستدامة والبيئة ومكافحة تغير المناخ وتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة.
يحتوي المبنى، الذي تم تصنيفه أيضًا على أنه أحد أكثر المباني إبداعًا في العالم، على مركز مجوف يشكل "عينًا" بشرية تمثل المستقبل الذي سنراه غدًا. وفي الداخل، سيتمكن الزوار من رؤية أحدث التقنيات في الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتفاعل بين الإنسان والآلة.
الطابق الأخير مخصص للصغار: في القسم التعليمي، سيقومون باستكشاف وحل مشاكل الحاضر والمستقبل بأنفسهم. كما سيستضيف المتحف دورات تعليمية وورش عمل ومناقشات باستخدام أحدث التقنيات والحلول العلمية لاستكشاف الابتكارات التي تشكل المستقبل.
يبلغ ارتفاع المتحف 77 متراً، ومساحته 30 ألف متر مربع. ويتميز هذا المعلم الأيقوني الخالي من الأعمدة بواجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ مضاءة بـ 14000 متر من الخط العربي من تصميم الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.
إنه المبنى الوحيد في العالم الذي تم تغطية سطحه بالكامل بفن خطي.
سعر تذكرة الدخول لشخص بالغ 145 درهماً (40 دولاراً).
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