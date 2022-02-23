https://arabic.sputniknews.com/20220223/فرنسا-تعتقد-باستحالة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وبايدن-حاليا-1059051595.html
فرنسا تعتقد باستحالة عقد لقاء بين بوتين وبايدن حاليا
فرنسا تعتقد باستحالة عقد لقاء بين بوتين وبايدن حاليا
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الأربعاء، إن "قمة رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، يمكن أن تعقد في ظل عدد من... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:27+0000
2022-02-23T13:27+0000
2022-02-23T13:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأضاف أتال في إفادة صحفية: "كانت هناك عدة شروط لعقد هذه القمة، أولها أن تكون مجهزة جيدًا مسبقًا، والثاني أنه لن يكون هناك غزو روسي لأوكرانيا، ومع ذلك، خلقت روسيا الظروف للغزو، لذلك يمنع عقد هذه القمة".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في وقت سابق، أنه "لا خطط للقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وسط التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا".وقالت ساكي، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين بايدن وبوتين لا يزال ممكنا "في هذه المرحلة، هذا بالتأكيد ليس في الخطط".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقبل الجانبان العرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أردوغان-يستبعد-رفض-تركيا-لروسيا-رغم-الحالة-العدائية-في-أوكرانيا-1059043839.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
فرنسا تعتقد باستحالة عقد لقاء بين بوتين وبايدن حاليا
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الأربعاء، إن "قمة رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، يمكن أن تعقد في ظل عدد من الشروط، ولكن في ظل الوضع الحالي من المستحيل عقدها".
وأضاف أتال في إفادة صحفية: "كانت هناك عدة شروط لعقد هذه القمة، أولها أن تكون مجهزة جيدًا مسبقًا، والثاني أنه لن يكون هناك غزو روسي لأوكرانيا، ومع ذلك، خلقت روسيا الظروف للغزو، لذلك يمنع عقد هذه القمة".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في وقت سابق، أنه "لا خطط للقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وسط التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا".
وقالت ساكي
، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين بايدن وبوتين لا يزال ممكنا "في هذه المرحلة، هذا بالتأكيد ليس في الخطط".
وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقبل الجانبان العرض.