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https://arabic.sputniknews.com/20220223/قائدا-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-يطلبان-الدعم-من-بوتين-لمواجهة-الاعتداءات-من-القوات-الأوكرانية-1059070064.html
رئيسا لوغانسك ودونيتسك يطلبان الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات الأوكرانية
رئيسا لوغانسك ودونيتسك يطلبان الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات الأوكرانية
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، ناشدا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T20:53+0000
2022-02-23T21:17+0000
العالم
روسيا
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وقال بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".وأضاف، في اقتباس ما ورد في الرسالة: "تؤكد المناشدات أنه في الوقت الحاضر، وبسبب تفاقم الأوضاع والتهديدات من كييف، يضطر مواطنو الجمهوريتين إلى مغادرة منازلهم، ويستمر إجلاؤهم إلى روسيا. وأسوأ ما في الأمر موت السكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال. إن أفعال نظام كييف تشهد على عدم الاستعداد لوقف الحرب في دونباس.. حيث تواصل كييف تعزيز وجودها العسكري على خط الاتصال، بينما تتلقى دعمًا شاملاً، بما في ذلك العسكري، من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى".وتابع بيسكوف رسالة القائدين: "بالنظر إلى ما تقدم، فإن رئيسي الجمهوريتين، فيما يتعلق بالوضع الحالي، وكذلك من أجل منع وقوع خسائر في صفوف المدنيين ووقوع كارثة إنسانية، على أساس المادتين 3 و 4 من معاهدتي الصداقة والتعاون والتعاضد. يطالبان رئيس روسيا بالمساعدة في صد عدوان القوات المسلحة والتشكيلات الأوكرانية".
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العالم, روسيا

رئيسا لوغانسك ودونيتسك يطلبان الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات الأوكرانية

20:53 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 21:17 GMT 23.02.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، ناشدا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطلب المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
وقال بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
وأضاف، في اقتباس ما ورد في الرسالة: "تؤكد المناشدات أنه في الوقت الحاضر، وبسبب تفاقم الأوضاع والتهديدات من كييف، يضطر مواطنو الجمهوريتين إلى مغادرة منازلهم، ويستمر إجلاؤهم إلى روسيا. وأسوأ ما في الأمر موت السكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال. إن أفعال نظام كييف تشهد على عدم الاستعداد لوقف الحرب في دونباس.. حيث تواصل كييف تعزيز وجودها العسكري على خط الاتصال، بينما تتلقى دعمًا شاملاً، بما في ذلك العسكري، من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى".
وتابع بيسكوف رسالة القائدين: "بالنظر إلى ما تقدم، فإن رئيسي الجمهوريتين، فيما يتعلق بالوضع الحالي، وكذلك من أجل منع وقوع خسائر في صفوف المدنيين ووقوع كارثة إنسانية، على أساس المادتين 3 و 4 من معاهدتي الصداقة والتعاون والتعاضد. يطالبان رئيس روسيا بالمساعدة في صد عدوان القوات المسلحة والتشكيلات الأوكرانية".
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