https://arabic.sputniknews.com/20220223/قطر-تستعد-لبث-مباريات-المونديال-عبر-شبكة-متطورة-1059027999.html
قطر تستعد لبث مباريات المونديال عبر شبكة متطورة
قطر تستعد لبث مباريات المونديال عبر شبكة متطورة
تستعد قطر لبث مباريات كأس العالم والتي تستضيفها هذا العام، عبر شبكة متطورة وباستخدام الألياف الضوئية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T05:20+0000
2022-02-23T05:20+0000
2022-02-23T05:20+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
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صرحت مريم المفتاح، مديرة إدارة الخدمات الرقمية والابتكار في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن اكتمال الاستعدادات لنقل أحداث بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022" إلى جماهير كرة القدم في أنحاء العالم، من خلال بث تلفزيوني عالي السرعة، بالاعتماد على شبكة من الألياف الضوئية المتطورة.وأشارت المفتاح إلى نجاح هذه التقنية من خلال تجربتها في كأس العرب، قائلة: "نفخر بنجاح اختبار البث عبر هذه التقنية المتقدمة خلال تنظيم كأس العرب، حيث تمكّنا من بث منافسات البطولة وفق أعلى المعايير المعتمدة، ومتحمسون لاستكمال المرحلة التالية من المشروع، التي تشمل انضمام كل من استاد لوسيل واستاد خليفة الدولي إلى شبكة البث المتطورة.".وأوضحت أن هذه التجربة ستتيح نقل الأحداث للمشجعين من أقصى العالم إلى قلب الحدث، وإلقاء الضوء على ما تزخر به دولة قطر والمنطقة من ثقافة ثرية وتراث عريق، ولذلك "نحرص على توفير شبكة بث تلفزيوني بقدر أكبر من السعة والإمكانات مقارنة بأي نسخة سابقة من البطولة"، وفقا لقولها. ولضمان استمرارية بث أحداث البطولة دون انقطاع، تقرر الاستعانة بالبث التقليدي بالأقمار الصناعية، لدعم عملية البث التلفزيوني عبر شبكة الألياف الضوئية، بما يتيح لكافة جهات البث الإعلامي الحاصلة على تراخيص البث، الحصول على نقل مباشر ومتواصل لمباريات البطولة المرتقبة.
قطر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, قطر
قطر تستعد لبث مباريات المونديال عبر شبكة متطورة
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تستعد قطر لبث مباريات كأس العالم والتي تستضيفها هذا العام، عبر شبكة متطورة وباستخدام الألياف الضوئية.
صرحت مريم المفتاح، مديرة إدارة الخدمات الرقمية والابتكار في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن اكتمال الاستعدادات لنقل أحداث بطولة كأس العالم "FIFA قطر 2022" إلى جماهير كرة القدم في أنحاء العالم
، من خلال بث تلفزيوني عالي السرعة، بالاعتماد على شبكة من الألياف الضوئية المتطورة.
وأشارت المفتاح إلى نجاح هذه التقنية من خلال تجربتها في كأس العرب
، قائلة: "نفخر بنجاح اختبار البث عبر هذه التقنية المتقدمة خلال تنظيم كأس العرب، حيث تمكّنا من بث منافسات البطولة وفق أعلى المعايير المعتمدة، ومتحمسون لاستكمال المرحلة التالية من المشروع، التي تشمل انضمام كل من استاد لوسيل واستاد خليفة الدولي إلى شبكة البث المتطورة.".
وتابعت قائلة: "خلال بطولة كأس العرب جرى ربط شبكة الألياف الضوئية في كل من الاستادات الستة بمركز تنسيق البث الدولي، بجوار استاد البيت، الذي استضاف افتتاح وختام البطولة إلى جانب مباريات أخرى. ومن المقرر ربط شبكة الألياف الضوئية، بمقار المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، ومواقع البث الخارجية الأخرى، وستتوفر خدمة البث المباشر من جميع استادات البطولة الثمانية ومواقع البث الأخرى إلى مركز البث الدولي، ومن ثم تنقل أحداث البطولة من هناك إلى كافة أنحاء العالم".
وأوضحت أن هذه التجربة ستتيح نقل الأحداث للمشجعين من أقصى العالم إلى قلب الحدث، وإلقاء الضوء على ما تزخر به دولة قطر والمنطقة من ثقافة ثرية وتراث عريق، ولذلك "نحرص على توفير شبكة بث تلفزيوني بقدر أكبر من السعة والإمكانات مقارنة بأي نسخة سابقة من البطولة"، وفقا لقولها.
ولضمان استمرارية بث أحداث البطولة دون انقطاع، تقرر الاستعانة بالبث التقليدي بالأقمار الصناعية، لدعم عملية البث التلفزيوني عبر شبكة الألياف الضوئية، بما يتيح لكافة جهات البث الإعلامي الحاصلة على تراخيص البث، الحصول على نقل مباشر ومتواصل لمباريات البطولة المرتقبة.