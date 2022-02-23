https://arabic.sputniknews.com/20220223/قناة-عبرية-رسمية-إسرائيل-تدعم-كييف-وتخشى-بوتين-1059067663.html
قناة عبرية رسمية: إسرائيل تدعم كييف وتخشى بوتين
قناة عبرية رسمية: إسرائيل تدعم كييف وتخشى بوتين
كشفت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، أن تل أبيب وجدت نفسها في موقع صعب، يتعين عليها فيه إصدار بيان حول الأزمة في أوكرانيا، وفي نفس الوقت... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T18:55+0000
2022-02-23T18:55+0000
2022-02-23T18:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نشرت اليوم لأول مرة بيانا تضمن موقفها من الأزمة، أعربت فيه عن دعمها لـ "سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، لكنها امتنعت عن ذكر روسيا أو إدانتها على الإطلاق.وقالت القناة إن هذا البيان الدبلوماسي الذي لا يغضب أحدا لن يكون كافيا على ما يبدو في المرحلة المقبلة حال اندلعت حربا.وأضافت أن واشنطن لم تتوجه حتى اللحظة بطلب رسمي إلى إسرائيل لإبداء دعمها لكييف وإدانتها لموسكو، لكن مسؤولين أمريكيين طالبوا تل أبيب في محادثات غير رسمية باتخاذ موقف علني يوضح موقف أقرب حليف للولايات المتحدة.وبحسب القناة، فقد أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية العديد من صياغات البيان، لكن لم يتم ذكر روسيا في أي منها.وأشارت إلى أن مسؤولين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حذروا من أن إغضاب بوتين قد يؤثر سلبا على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الأجواء السورية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا
قناة عبرية رسمية: إسرائيل تدعم كييف وتخشى بوتين
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كشفت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، أن تل أبيب وجدت نفسها في موقع صعب، يتعين عليها فيه إصدار بيان حول الأزمة في أوكرانيا، وفي نفس الوقت عدم إغضاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نشرت اليوم لأول مرة بيانا
تضمن موقفها من الأزمة، أعربت فيه عن دعمها لـ "سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، لكنها امتنعت عن ذكر روسيا أو إدانتها على الإطلاق.
وقالت القناة إن هذا البيان الدبلوماسي الذي لا يغضب أحدا لن يكون كافيا على ما يبدو في المرحلة المقبلة حال اندلعت حربا.
وأضافت أن واشنطن لم تتوجه حتى اللحظة بطلب رسمي إلى إسرائيل لإبداء دعمها لكييف وإدانتها لموسكو، لكن مسؤولين أمريكيين طالبوا تل أبيب في محادثات غير رسمية باتخاذ موقف علني يوضح موقف أقرب حليف للولايات المتحدة.
وبحسب القناة، فقد أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية العديد من صياغات البيان، لكن لم يتم ذكر روسيا في أي منها.
وأشارت إلى أن مسؤولين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حذروا من أن إغضاب بوتين قد يؤثر سلبا على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الأجواء السورية.