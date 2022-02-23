https://arabic.sputniknews.com/20220223/كوريا-الجنوبية-لا-داعي-للخوف-من-ارتفاع-عدد-إصابات-أوميكرون--في-البلاد-1059036193.html

كوريا الجنوبية: لا داعي للخوف من ارتفاع عدد إصابات أوميكرون في البلاد

كوريا الجنوبية: لا داعي للخوف من ارتفاع عدد إصابات أوميكرون في البلاد

أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو-غيوم، اليوم الأربعاء، ضرورة عدم الشعور بالقلق من الأعداد المتزايدة للإصابات اليومية بكورونا، مع الإعلان عن 170 ألف إصابة... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T09:03+0000

2022-02-23T09:03+0000

2022-02-23T09:03+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

كوريا الجنوبية

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وشدد كيم بو-غيوم، خلال اجتماع استجابة لكوفيد-19، على أن معدل الوفيات وأعداد المرضى في حالة خطيرة يتم إدارتهما بثبات، قائلا: "على الرغم من أنه علينا عدم التخلي عن الحذر واليقظة وتنفيذ تدابير مكافحة كورونا، لا سبب للخوف أو القلق من أعداد الإصابات كالماضي"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وأضاف: "قد وضعنا نظاما يمكنه التعامل جيدا مع المتغير أوميكرون"، داعيا المواطنين إلى الثقة في القدرة على تخطي الوضع لأن البيانات تظهر أن متغير أوميكرون أقل ضراوة.وذكر كيم، أنه "وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن معدل الوفيات بعد الإصابة بأوميكرون أو معدل ظهور الأعراض الحادة يمثلان ربع نظيريهما بعد الإصابة بسلالة دلتا، على الرغم من أنهما يمثلان ضعف نظيريهما عند الإصابة بالإنفلونزا الموسمية"، مضيفا أن "مخاطر أوميكرون تتضاءل بشكل حاد بالنسبة لمن يبلغون 50 عاما أو أقل، وحتى تقل مقارنة بالأنفلونزا الموسمية بالنسبة لمن حصلوا على جرعات اللقاح التعزيزية".وتعهد رئيس وزراء كوريا الجنوبية بأن توسع الحكومة قوتها العاملة للوقاية من تفشي الفيروس وعلاج الحالات، قائلا: "على الرغم من أن أعداد إصابات أوميكرون تتجه إلى الذروة، نحن نخطط لتعديل مفهوم التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى مع وضع الصورة الكبرى في الحسبان بمجرد الحكم على أنه يمكن التحكم في الحالات الخطيرة والوفيات بثبات".

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, كوريا الجنوبية