https://arabic.sputniknews.com/20220223/كيف-تجاوزت-روسيا-العقوبات-البريطانية-عليها-قبل-أن-تعلن-1059055820.html

كيف تجاوزت روسيا العقوبات البريطانية حتى قبل فرضها؟

كيف تجاوزت روسيا العقوبات البريطانية حتى قبل فرضها؟

في الوقت الذي يحاول فيه قادة العالم الغربي مواجهة موسكو رفضا لقرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T14:42+0000

2022-02-23T14:42+0000

2022-02-23T14:42+0000

تغطية أحداث دونباس

اقتصاد

روسيا

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104411/18/1044111820_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0abe2d5ecc6bef0e6ceb9664484a8c95.jpg

ووفقا لما كُشف عنه النقاب يوم الثلاثاء، استهدفت "الشريحة الأولى" من الإجراءات البريطانية؛ خمسة بنوك صغيرة و"3 من الأوليغارشيين"، لكن سرعان ما انتقدها المشرعون البريطانيون ووصفوها بأنها مخيبة للآمال.أصر رئيس الوزراء البريطاني على أنه يمتلك "أسلحة احتياطية" لمعاقبة روسيا بما في ذلك "منع شركاتها من جمع الأموال في أسواق لندن أو منعها حتى من التداول بالجنيه الإسترليني والدولار".ومع ذلك، تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن مثل هذه التهديدات تبدو أضعف وأقل تأثيرا مما كانت عليه من قبل، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايميز" الإنجليزية. لكن ماذا تغير وجعل روسيا أكثر حصانة ضد الأسلحة المالية البريطانية؟عصر مختلفظلت لندن السوق المفضل للشركات الروسية لجمع الأموال (عن طريق طرح الأسهم في البورصة) خارج موسكو على مدار العقدين الماضيين؛ حيث سجلت 39 شركة روسية في لندن وجمعت 44 مليار دولار منذ عام 2005، وفقا لبيانات "فاكت ست".لكن اعتماد روسيا على أسواق رأس المال في لندن اقترب من أدنى مستوياته، ومنذ عام 2014، أدرجت 3 شركات روسية فقط في المملكة المتحدة.فرضت بريطانيا عقوبات كجزء من الرد الدولي على إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في عام 2014، ما ساهم في الحد من نشاط الشركات الروسية في لندن.وفقا لشركة التحليل والاستشارات المالية "ديالوجيك" البريطانية، جرت 44 صفقة في أسواق رأس المال والأسهم في لندن بين عامي 2010 و2014، والتي جمعت 26 مليار دولار. لكن في السنوات السبع التي تلت ذلك، كان هناك 43 صفقة، لكنها جمعت 8 مليارات دولار فقط ولم يكن هناك شيء هذا العام.رغم الانخفاض الحاد عن ذروتها، لا تزال 24 شركة روسية مدرجة في لندن بقيمة مجمعة تبلغ نحو 515 مليار دولار.لكن تتداول أسهم معظمها، كإيصالات إيداع عالمية، والتي تمثل الأسهم في الشركات الأجنبية فيما يحتفظ المُصدر (الشركات) بالأسهم الأساسية في السوق المحلي له.جرت معاملات على أسهم مثل "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، ومجموعات الطاقة بما في ذلك "غازبروم" و"لوك أويل" الشهر الماضي بأكثر من مليار دولار، أعلى من العديد من الشركات المدرجة بمؤشر "فوتسي 100" البريطاني.مع تصاعد التوترات، ارتفعت قيمة التداول في الأسهم الروسية بنسبة 66% الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، وشكلت الصفقات البالغة 7 مليارات دولار ثلاثة أرباع جميع التداولات.ماذا في جعبة جونسونمنحت اللوائح المشددة في 2018 الحكومة البريطانية سلطات أكبر للعمل من جانب واحد في أي مجال من مجالات النظام المالي، بما في ذلك شبكات المدفوعات ودائع الأوراق المالية، والتي يحتفظ من خلالها بالعملات الصعبة مثل الدولار واليورو لتسوية الصفقات.ويهدف معظم هذه اللوائح المشددة إلى ضمان عدم تمكن "حراس البوابة" مثل المصرفيين والوسطاء من التعامل مع الكيانات والأفراد المستهدفين.في وقت سابق من هذا الشهر، وسعت بريطانيا سلطاتها لاستهداف الشركات والمؤسسات "التي تمارس نشاطا تجاريا في قطاع ذي أهمية إستراتيجية للحكومة الروسية"، وتشمل قائمتها الواسعة النطاق الطاقة والتعدين والدفاع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمواد الكيميائية .قال روس دينتون، كبير المستشارين ورئيس التجارة الدولية في شركة المحاماة "أشورست": " كان لدينا دائما إمكانية الوصول إلى الأموال الروسية [في لندن] والتحكم فيها، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية".وأضاف: "هذه قضية مختلفة تماما عما نفكر فيه الآن. ما لم يكن لدينا هو القدرة على أن نقول للشركات الروسية أننا سنجعل من الصعب إجراء وإرسال مدفوعاتك من لندن".لكن مع هذه التحولات المثيرة لخوف الشركات والمستثمرين، تحول الكثير في لندن إلى الحذر خلال الأسابيع الأخيرة، وكانت بنوك الاستثمار تناقش تعرضها وكيف ستتعامل أنظمتها مع تقلبات السوق المحتملة، وسعى مديرو الصناديق الاستثمارية لنقل مخاطرهم إلى مكان آخر.العقوبات ستضر الغرب أولاإذا فرضت عقوبات واسعة النطاق من شأنها منع مواطني المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في الشركات الروسية، فيمكن لمشغلي البورصات مثل "إم إس سي آي إنترناشونال" و"فوتسي روسيل" حذف الأوراق المالية الخاضعة للعقوبات من المؤشرات مع إشعار مدته بضعة أيام.شركة الاستثمار "أبردن" التي تدير مجموعة من الصناديق، تقدر أن هذا الإجراء سيترتب عليه خروج 20 مليار دولار من الأسهم الروسية، وهو مبلغ قد يبدو كبيرا لوهلة، لكنه ليس كذلك مقارنة بمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة وحده والمقدرة قيمة أسهمه بنحو 7 تريليونات دولار.وفقا للتقرير، قد تحتاج المملكة المتحدة إلى موازنة رغبتها في فرض عقوبات واسعة النطاق وأكثر صرامة مقابل الإضرار بالمستثمرين العاديين، بينما تحاول أيضا إظهار أن أسواق رأس المال لديها حرة ومفتوحة للأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم.قال نيك بايلي، العضو المنتدب في شركة الاستشارات الأمريكية "كرول": "العديد من هذه الشركات ليست كيانات تابعة للدولة الروسية، وبمجرد أن تكون في الأسواق لفترة من الوقت، يصبح من الصعب التخلص منها. إذا كنت عالميا ولك حجم كبير كمستثمر فسترغب في التعامل مع الشركات السوفييتية السابقة".في وقت سابق اليوم، حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، من أن العقوبات المناهضة لروسيا "سترتد على الغرب نفسه" دون إجبار موسكو على تغيير مسار سياستها الخارجية.وقال أنطونوف: "ما من شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية، ولن تُهمل الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون بكل عواقب ارتفاع الأسعار".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html

https://arabic.sputniknews.com/20220223/كيف-ستؤثر-التوترات-الجيوسياسية-والأزمة-حول-أوكرانيا-على-الأسواق-المالية؟-1059045515.html

https://arabic.sputniknews.com/20220222/الغاز-الروسي-والمكاسب-الاقتصادية-لماذا-تؤجج-أمريكا-الحرب-في-دونباس؟-1059009144.html

بريطانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, روسيا, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك