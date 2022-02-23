https://arabic.sputniknews.com/20220223/كيف-سترد-مصر-على-إثيوبيا-بعد-خرقها-لاتفاق-المبادئ-الخاص-بسد-النهضة-1059060740.html

كيف سترد مصر على إثيوبيا بعد خرقها لاتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة؟

كيف سترد مصر على إثيوبيا بعد خرقها لاتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة؟

منذ أن أعلنت إثيوبيا تشغيل اثنين من التوربينات في سد النهضة وتوليد الكهرباء منهما، لم تنقطع التداعيات في الداخل المصري حول كيفية الرد على تلك الخطوة التي خالفت... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T16:12+0000

2022-02-23T16:12+0000

2022-02-23T16:12+0000

العالم العربي

خلافات سد النهضة

أخبار مصر الآن

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الأحاديث والتحليلات والتكهنات كثيرة، لكن الرد من جانب القاهرة هو قرار سيادي لا يستطيع أحد أن يحدد ماهيته حتى الآن.هل سيبقى اتفاق المبادئ الموقع بين إثيوبيا ومصر والسودان بعد اختراقه من جانب أديس أبابا، وهل سيظل المجتمع الدولي صامتا أمام التعنت الإثيوبي إلى مالا نهاية؟تعليقا على الوضع الراهن يقول اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب السابق ووكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، إن الخطوة الأحادية من جانب إثيوبيا والتي تمثلت في تشغيل بعض التوربينات بسد النهضة، أتوقع أن يكون هناك رد فعل دولي وعالمي كبير عليها، لأن الرأي العام العالمي لن يكون مناصرا لتلك الخطوة.رد قويوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" تزامنا مع تلك الخطوة الأحادية: "أرى أن هناك تحركات دبلوماسية رئاسية، أعتقد أنه سيكون لها شأن في الرد على هذا القرار، علاوة على أن رد الفعل المصري الخالص يتم دراسته حاليا، وأتوقع أن يكون هناك رد فعل قوي جدا خلال الفترة القادمة مباشرة ردا على تلك الخطوة".وحول ما يردده بعض الخبراء والسياسيين السودانيين على أهمية المطالبة بالأرض المقام عليها سد النهضة لأنها أرض سودانية بالأساس يقول وكيل جهاز المخابرات الأسبق، هذا السيناريو هو أحد الحلول للأزمة، لكنه سوف يستغرق وقت طويل جدا، لكن المطلوب الآن بعد تلك الخطوة الإثيوبية، أن يكون هناك رد فعل سريع من مختلف الأطراف المتضررة من السد.فرصة جيدةوفي نفس السياق ترى مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، أن ما قامت به إثيوبيا من خطوة أخيرة بتشغيل توربينات في سد النهضة بصورة منفردة دون التشاور مع الأطراف المعنية، هذا الأمر أعطى أهمية كبيرة لاتفاق المبادئ الموقع بينها وبين مصر والسودان في العام 2015، لأن قيامها بتلك الخطوة يعد مخالفة صريحة للبند الخامس من الاتفاق.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، المخالفة الصريحة للبند الخامس من اتفاق المبادئ المتعلق بسد النهضة والخاصة بالملء والتشغيل، فرصة جيدة يمكن استثمارها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فهم قد وقعوا على اتفاق المبادئ رغم التحفظات عليه من جانب الكثير من المصريين والسودانيين، وأعطى هذا الاتفاق مشروعية لقيام السد، ورغم تلك المشروعية التي أخذها السد من الاتفاق، لم تجن مصر والسودان أي مكاسب حتى الآن، وهناك احتمال أن يكون التصرف الإثيوبي الأخير بخرق المادة الخامسة هو ثمرة هذا الاتفاق، لأنهم خالفوا المادة الخاصة بالملء والتشغيل، ومن الناحية القانونية فإن إثيوبيا مارست اختراقا صريحا لهذا الاتفاق.اتفاق المبادئوأوضحت الطويل، أن هذا التصرف الإثيوبي المنفرد والذي يعد خرقا لاتفاق المبادئ، لن يكون مقبول إفريقيا، لأنه يدشن بيئة صراعية غير معروف أهدافها في القارة السمراء، نحن نتفهم أن لدى رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد أسباب داخلية تدفعه لمثل تلك القرارات، لكن بالضرورة أن يجد صيغة توافق إقليمي على ما يفعل، لأن فكرة فرض الأمر الواقع سيكون له تداعيات مرعبة عليها وعلى الإقليم.ولفتت مديرة البرنامج الأفريقي، إلى أن مهرجان إطلاق الكهرباء من سد النهضة هو نوع من التضليل لعدم وجود شبكات للنقل، فالأمر لا يتعدى سيناريو للاستخدام الداخلي، والقاهرة تفهم ذلك جيدا وتتعامل على هذا الأساس، لكن حسم الأمور بالنسبة لأزمة السد سيكون رهن لتفاعلات إقليمية ودولية خلال الأشهر القليلة القادمة التي تسبق عملية الملء الثالث.الخارجية المصريةاعتبرت مصر، الأحد الماضي، إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة "إمعانا" منها في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.جاء ذلك في أعقاب إعلان أديس أبابا، في وقت سابق اليوم، عن بدء عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير/ شباط الجاري، بالبدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد".ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد الماضي، رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.وأوضحت الهيئة الرسمية أنه "تم تشغيل توربينة واحدة بقدرة 375 ميغاوات من أصل 13 وحدة توربينية"، مشيرة إلى أنه "هناك اثنين من التوربينات على وشك الانتهاء"، وأضافت أن السد "يخضع حاليًا لتطوير سريع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العامين المقبلين".وبحسب هيئة البث الإثيوبية فقد توجه آبي أحمد، في كلمة خلال الاحتفالية، بالشكر إلى رؤساء إثيوبيا الثلاثة السابقين، قائلا إنهم هم أساس هذا المشروع، متوجها بالتهنئة للشعب الإثيوبي قائلا: "أود أن أهنئكم على رؤية هذا النصر معنا اليوم".فيما قال آبي أحمد، عبر صفحته على فيسبوك: "اليوم، من أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، بدأ أول توربين في سد النهضة في توليد الطاقة"، مضيفا: "هذه أخبار جيدة لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها، بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".ويأتي احتفال إثيوبيا بهذه الخطوة وسط حضور كبار المسؤولين، وحضور إعلامي كبير لصحفيين من مختلف القنوات والوكالات الدولية والمحلية لنقل هذا الحدث الذي ظلت تنتظره إثيوبيا منذ بدء العمل في بناء سد النهضة عام 2011.

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العالم العربي, خلافات سد النهضة, أخبار مصر الآن