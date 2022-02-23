https://arabic.sputniknews.com/20220223/لن-نموت-بصمتمظاهرات-في-بولندا-على-خلفية-ارتفاع-أسعار-الوقودفيديو-1059044589.html

لن نموت بصمت"...مظاهرات في بولندا على خلفية ارتفاع أسعار الوقود...فيديو

لن نموت بصمت"...مظاهرات في بولندا على خلفية ارتفاع أسعار الوقود...فيديو

أغلق الآلاف من المزارعين البولندين وسط العاصمة وارسو، احتجاجا على ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود وبشكل عام ضد الوضع في الزراعة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T11:37+0000

2022-02-23T11:37+0000

2022-02-23T11:37+0000

اقتصاد

العالم

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وحاول عدة آلاف من المزارعين يوم الأربعاء دخول العاصمة على جرارات، لكن الشرطة لم تسمح لهم بذلك. ثم نزل المزارعون إلى وسط المدينة بواسطة وسائل النقل العام وأغلقوا أحد الطرق السريعة المركزية للمدينة، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المجاورة. ولم تتدخل الشرطة بعد لفض المتظاهرين.أوضح ميخال كولودزيتشيك، رئيس منظمة مزارع أغرونيا، أنه من بين أمور أخرى، يحتج المزارعون على ارتفاع أسعار الأسمدة والكهرباء والوقود والواردات الغذائية غير الخاضعة للرقابة من الخارج. وقال كولودزيتشيك: "الأسمدة والطاقة والوقود بدون هامش من الشركات المملوكة للدولة. لست مضطرا لكسب المال. لديك ما يكفي بالفعل". حاليا، يسير المزارعون إلى مبنى الحكومة على صوت الأبواق وصفارات الإنذار، مطالبين بلقاء رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي، حاملين لافتات كتب عليها "لن نموت في صمت".وأضاف كولودزيتشيك "نطالب باجتماع مع رئيس الوزراء موراويكي. الحكومة لا تسيطر على الوضع. وقال إن المزارعين يريدون أن يسمعوا من الحكومة ما سيحدث للزراعة البولندية في الأشهر المقبلة."

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اقتصاد, العالم