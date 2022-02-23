https://arabic.sputniknews.com/20220223/لوغانسك-ودونيتسك-الوضع-على-طول-خط-التماس-بأكمله-لا-يزال-حرجا-1059044778.html
لوغانسك ودونيتسك: الوضع على طول خط التماس بأكمله لا يزال حرجا
لوغانسك ودونيتسك: الوضع على طول خط التماس بأكمله لا يزال حرجا
أفادت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان أن الوضع على خط التماس لا يزال حرجًا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:35+0000
2022-02-23T11:35+0000
2022-02-23T11:35+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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صرحت القوات الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على تلغرام بأن "الوضع على خط التماس لا يزال حرجًا".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجأوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.وخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، عقب اجتماع مجلس الأمن، مواطني روسيا وصرح بأنه يرى ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأشار إلى أن العالم يفضل عدم ملاحظة الرعب والإبادة الجماعية في دونباس، فلا يمر يوم دون قصف، ولا يتوقف قتل المدنيين والحصار. كما ذكر الرئيس، في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف. بعد ذلك وقع الرئيس مراسيم في الكرملين تعترف بالوغانسك ودونيتسك. وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من القوات المسلحة الروسية.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
لوغانسك ودونيتسك: الوضع على طول خط التماس بأكمله لا يزال حرجا
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أفادت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان أن الوضع على خط التماس لا يزال حرجًا.
صرحت القوات الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على تلغرام بأن "الوضع على خط التماس لا يزال حرجًا".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجأوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
وخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، عقب اجتماع مجلس الأمن، مواطني روسيا وصرح بأنه يرى ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأشار إلى أن العالم يفضل عدم ملاحظة الرعب والإبادة الجماعية في دونباس، فلا يمر يوم دون قصف، ولا يتوقف قتل المدنيين والحصار. كما ذكر الرئيس، في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف. بعد ذلك وقع الرئيس مراسيم في الكرملين تعترف بالوغانسك ودونيتسك. وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من القوات المسلحة الروسية.