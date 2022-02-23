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مئات اليهود المتشددين يتظاهرون بالقدس ضد "القطار الخفيف"... فيديو
مئات اليهود المتشددين يتظاهرون بالقدس ضد "القطار الخفيف"... فيديو
تظاهرما يزيد عن ألفي يهودي متشدد من "الحريديم"، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة القدس، احتجاجا على بناء مسارات جديدة للقطار الخفيف تمر عبر أحيائهم المعزولة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T20:43+0000
2022-02-23T20:43+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن أكثر من ألفي "حريدي" يتظاهرون في شارع بار إيلان في القدس ضد أعمال سكك حديد القطار الخفيف، وقاموا بتخريب الأسوار الحديدية هناك.وأضافت: "نزلت الحشود على الطريق وتعمل قوات الشرطة على إخلائهم باستخدام المياه العادمة".وخلال العام الماضي، تطورت العديد من احتجاجات اليهود المتشددين ضد القطار الخفيف في القدس إلى أعمال عنف، تضمنت الاشتباك مع الشرطة وتحطيم نوافذ القطار، وصب الأسمنت على السكة الحديد، ما كان يمكن أن يعرض حياة المسافرين للخطر، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".وكان الخط الأول للقطار الخفيف في القدس قد بدأ العمل في 2011، بطول 14 كم، ويمتد من بيسغات زئيف في شمال المدينة إلى جبل هرتسل في غربها، وتخطط إسرائيل إلى إطلاق الخط الثاني والمقرر أن يمر في مدن الحريديم الذين يعيشون نمط حياة منعزل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مئات اليهود المتشددين يتظاهرون بالقدس ضد "القطار الخفيف"... فيديو

20:43 GMT 23.02.2022
تجمع اليهود الأرثوذكس للاحتفال بعيد يهودي
تجمع اليهود الأرثوذكس للاحتفال بعيد يهودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
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تظاهرما يزيد عن ألفي يهودي متشدد من "الحريديم"، مساء اليوم الأربعاء، بمدينة القدس، احتجاجا على بناء مسارات جديدة للقطار الخفيف تمر عبر أحيائهم المعزولة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن أكثر من ألفي "حريدي" يتظاهرون في شارع بار إيلان في القدس ضد أعمال سكك حديد القطار الخفيف، وقاموا بتخريب الأسوار الحديدية هناك.
وأضافت: "نزلت الحشود على الطريق وتعمل قوات الشرطة على إخلائهم باستخدام المياه العادمة".
وخلال العام الماضي، تطورت العديد من احتجاجات اليهود المتشددين ضد القطار الخفيف في القدس إلى أعمال عنف، تضمنت الاشتباك مع الشرطة وتحطيم نوافذ القطار، وصب الأسمنت على السكة الحديد، ما كان يمكن أن يعرض حياة المسافرين للخطر، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وكان الخط الأول للقطار الخفيف في القدس قد بدأ العمل في 2011، بطول 14 كم، ويمتد من بيسغات زئيف في شمال المدينة إلى جبل هرتسل في غربها، وتخطط إسرائيل إلى إطلاق الخط الثاني والمقرر أن يمر في مدن الحريديم الذين يعيشون نمط حياة منعزل.
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