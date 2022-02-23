https://arabic.sputniknews.com/20220223/ما-هي-قدرات-الطائرة-الصينية-إل---15؟-1059056604.html
ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟
ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟
أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة أنها تدرس الحصول على صفقة طائرات صينية أسرع من الصوت طراز هونغدو "إل - 15 فالكون"، وهي طائرة تدريب متطورة ذات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:01+0000
2022-02-23T15:01+0000
2022-02-23T15:01+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تعتزم شراء 12 طائرة صينية "إل - 15".ولفتت الوزارة إلى أن هناك إمكانية لشراء 36 طائرة أخرى من هذا النوع في المستقبل.ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟الطائرة "إل - 15" هي طائرة تدريب ومهاجمة خفيفة أسرع من الصوت بدأت تطويرها عام 2006 ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2013، بحسب تقرير لموقع "ميليتري توداي" الأمريكي.يتكون طاقم الطائرة الصينية"إل - 15" من فردين، ويصل طولها إلى 12.27 متر وعرضها 9.48 متر وارتفاعها 4.81 متر.يصل وزن الطائرة بكامل حمولتها عند الإقلاع إلى 9.5 طن.السرعة القصوى للطائرة تتجاوز سرعة الصوت وتصل إلى 1.4 ماخ (سرعة الصوت)، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 16 كيلومترا ويصل مداها إلى 3 آلاف و100 متر.يتم تسليح النسخة الهجومية منها بصواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" ويمكن تسليحها بقنابل.
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رصد عسكري, الصين
ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟
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أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة أنها تدرس الحصول على صفقة طائرات صينية أسرع من الصوت طراز هونغدو "إل - 15 فالكون"، وهي طائرة تدريب متطورة ذات قدرات هجومية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تعتزم شراء 12 طائرة
صينية "إل - 15".
ولفتت الوزارة إلى أن هناك إمكانية لشراء 36 طائرة أخرى من هذا النوع في المستقبل.
ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟
الطائرة "إل - 15" هي طائرة تدريب ومهاجمة خفيفة أسرع من الصوت بدأت تطويرها عام 2006 ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2013، بحسب تقرير
لموقع "ميليتري توداي" الأمريكي.
يتكون طاقم الطائرة الصينية"إل - 15" من فردين، ويصل طولها إلى 12.27 متر وعرضها 9.48 متر وارتفاعها 4.81 متر.
يصل وزن الطائرة بكامل حمولتها عند الإقلاع إلى 9.5 طن.
السرعة القصوى للطائرة
تتجاوز سرعة الصوت وتصل إلى 1.4 ماخ (سرعة الصوت)، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 16 كيلومترا ويصل مداها إلى 3 آلاف و100 متر.
يتم تسليح النسخة الهجومية
منها بصواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" ويمكن تسليحها بقنابل.