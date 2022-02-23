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https://arabic.sputniknews.com/20220223/متحدث-التقارب-بين-الصين-وروسيا-يقلق-الولايات-المتحدة-1059069893.html
متحدث: التقارب بين الصين وروسيا يقلق الولايات المتحدة
متحدث: التقارب بين الصين وروسيا يقلق الولايات المتحدة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزارة الخارجية ستحاول إبقاء السفارة الأمريكية في موسكو مفتوحة، مشيرا إلى إن روسيا والصين، تبنيان... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T20:49+0000
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العالم
روسيا
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وقال برايس خلال إحاطة: "يبدو أن الصين وروسيا تعملان على تطوير نظامهما العالمي الخاص بهما معًا، وهو نظام غير ليبرالي ويتناقض مع النظام الذي بنته الدول في جميع أنحاء العالم على مدى العقود القليلة الماضية، إنه نظام مدمر".ووفقا له، فإن التقارب بين الصين وروسيا يقلق الولايات المتحدة.وحول السفارة الأمريكية لدى روسيا قال برايس: "سيكون هدفنا أن نكون في وضع يسمح لنا بضمان الاتصال الدبلوماسي والقدرة على إيصال أي رسائل بشكل واضح إلى روسيا". مشيرا إلى ان "السفارات أداة مهمة في ذلك".وشدد على أن "السفارة الأمريكية في موسكو مرت بأوقات عصيبة بعد تقليص حجمها".وحول العقوبات، قال باريس: "نحن مستعدون للضغط على زر لاتخاذ إجراء ضد أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا. لديهما أصول بقيمة 750 مليار دولار. وهذا نصف النظام المصرفي الروسي بأكمله".
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العالم, روسيا

متحدث: التقارب بين الصين وروسيا يقلق الولايات المتحدة

20:49 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 23.02.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزارة الخارجية ستحاول إبقاء السفارة الأمريكية في موسكو مفتوحة، مشيرا إلى إن روسيا والصين، تبنيان نظامًا يتعارض مع النظام الغربي.
وقال برايس خلال إحاطة: "يبدو أن الصين وروسيا تعملان على تطوير نظامهما العالمي الخاص بهما معًا، وهو نظام غير ليبرالي ويتناقض مع النظام الذي بنته الدول في جميع أنحاء العالم على مدى العقود القليلة الماضية، إنه نظام مدمر".
ووفقا له، فإن التقارب بين الصين وروسيا يقلق الولايات المتحدة.
وحول السفارة الأمريكية لدى روسيا قال برايس: "سيكون هدفنا أن نكون في وضع يسمح لنا بضمان الاتصال الدبلوماسي والقدرة على إيصال أي رسائل بشكل واضح إلى روسيا". مشيرا إلى ان "السفارات أداة مهمة في ذلك".
وشدد على أن "السفارة الأمريكية في موسكو مرت بأوقات عصيبة بعد تقليص حجمها".
وحول العقوبات، قال باريس: "نحن مستعدون للضغط على زر لاتخاذ إجراء ضد أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا. لديهما أصول بقيمة 750 مليار دولار. وهذا نصف النظام المصرفي الروسي بأكمله".
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