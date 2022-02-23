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محمد رمضان يستخدم معجون أسنان من الذهب عيار 24... فيديو
محمد رمضان يستخدم معجون أسنان من الذهب عيار 24... فيديو
نشر النجم المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو جديد يستعرض فيه استخدامه لمعجون أسنان مصنوع من الذهب عيار 24، على حد وصفه. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأظهر المقطع، الذي نشره رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، النجم المصري وهو يغسل أسنانه بمعجون ذهبي اللون.وأرفق رمضان المقطع بوصف قال فيه: "صباح الدهب معجون أسناني عيار 24"، فيما حصل المنشور على تفاعل واسع من المتابعين خلال بضع دقائق من نشره.ومازح عدد من المتابعين رمضان، فيما أعرب آخرون عن اندهاشهم من استخدام الذهب بتلك الطريقة، فيما تمنى له آخرون الصحة واستمرار النجاح.وفي وقت سابق، نشر رمضان صورا له من داخل الطائرة الخاصة، وهو يدخن سيجارة، وروى معها ذكرياته عن أول مرة يركب فيها طائرة.وأشار إلى أن "أول مرة سافر فيها على متن طائرة كانت في الدرجة الاقتصادية، وكانت ميزتها الجميلة هي أنه يشاهد ناس آخرين من بلاد مختلفة، وقريبين من بعضهم البعض، وكانت الصدفة الأجمل هي أنه لا لم يكن يعلم من سيجلس بجواره".وتابع الفنان المصري لمتابعيه أنه "لو سألوه عن أكثر ما يحبه في الطائرات الخاصة، بعدما أصبح يسافر على متن طائرة يملكها، أجاب أن ميزتها هي أنها تتيح له تدخين السجائر، كما أن الضيافة لا تهتم بأحد سواه".
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

محمد رمضان يستخدم معجون أسنان من الذهب عيار 24... فيديو

10:06 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 23.02.2022)
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBOالفنان المصري، محمد رمضان
الفنان المصري، محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBO
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نشر النجم المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو جديد يستعرض فيه استخدامه لمعجون أسنان مصنوع من الذهب عيار 24، على حد وصفه.
وأظهر المقطع، الذي نشره رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، النجم المصري وهو يغسل أسنانه بمعجون ذهبي اللون.
وأرفق رمضان المقطع بوصف قال فيه: "صباح الدهب معجون أسناني عيار 24"، فيما حصل المنشور على تفاعل واسع من المتابعين خلال بضع دقائق من نشره.
ومازح عدد من المتابعين رمضان، فيما أعرب آخرون عن اندهاشهم من استخدام الذهب بتلك الطريقة، فيما تمنى له آخرون الصحة واستمرار النجاح.
وفي وقت سابق، نشر رمضان صورا له من داخل الطائرة الخاصة، وهو يدخن سيجارة، وروى معها ذكرياته عن أول مرة يركب فيها طائرة.
وأشار إلى أن "أول مرة سافر فيها على متن طائرة كانت في الدرجة الاقتصادية، وكانت ميزتها الجميلة هي أنه يشاهد ناس آخرين من بلاد مختلفة، وقريبين من بعضهم البعض، وكانت الصدفة الأجمل هي أنه لا لم يكن يعلم من سيجلس بجواره".
وتابع الفنان المصري لمتابعيه أنه "لو سألوه عن أكثر ما يحبه في الطائرات الخاصة، بعدما أصبح يسافر على متن طائرة يملكها، أجاب أن ميزتها هي أنها تتيح له تدخين السجائر، كما أن الضيافة لا تهتم بأحد سواه".
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