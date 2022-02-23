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"مدرسة متحركة على القضبان" تضرب مثالا ملهما للتعليم في ظروف كورونا... فيديو
"مدرسة متحركة على القضبان" تضرب مثالا ملهما للتعليم في ظروف كورونا... فيديو
تقدم الدول التي تعاني من معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا على إغلاق المدارس لتجنب تدهور الأوضاع الصحية، وتعوض ذلك بالتعلم الإلكتروني الذي يعتمد على الإنترنت،... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:46+0000
2022-02-23T15:46+0000
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ونجحت العديد من الدول في تطبيق تجارب ناجحة في التعلم الإلكتروني لأنها تمتلك خدمات إنترنت جيدة ورخيصة.لكن دولا أخرى لا تزال تعاني من ضعف خدمات الإنترنت وعدم توافرها في جميع أنحاء البلاد مثل الفلبين، وهو ما يعني أن تجربة التعلم الإلكتروني بها تواجه الكثير من التحديات.ولهذا السبب لجأ مدرسون في الفلبين إلى تجربة فريدة من نوعها، تكشف إصرارهم على تحدي الصعاب والبحث عن طرق بديلة لنقل التعليم إلى التلاميذ حتى إذا كان ذلك على قضبان السكك الحديدية المهجورة.تضم تلك المركبة سبورة وبعض الكتب والأدوات التعليمية التي حصلوا عليها من متبرعين.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، جانبا من الجولات التي يقوم بها المدرسون المشاركون في هذه التجربة وكيف يمكنهم تعليم الأطفال المتشوقين للحصول على الدروس التعليمية.
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"مدرسة متحركة على القضبان" تضرب مثالا ملهما للتعليم في ظروف كورونا... فيديو

15:46 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDتلاميذ بإحدى المدارس المصرية أثناء وجودهم في فناء المدرسة
تلاميذ بإحدى المدارس المصرية أثناء وجودهم في فناء المدرسة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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تقدم الدول التي تعاني من معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا على إغلاق المدارس لتجنب تدهور الأوضاع الصحية، وتعوض ذلك بالتعلم الإلكتروني الذي يعتمد على الإنترنت، لكن هناك دول أخرى لا يملك سكانها هذه الميزة لأن خدمات الإنترنت لديهم ليست متوفرة بالجودة المطلوبة.
ونجحت العديد من الدول في تطبيق تجارب ناجحة في التعلم الإلكتروني لأنها تمتلك خدمات إنترنت جيدة ورخيصة.
لكن دولا أخرى لا تزال تعاني من ضعف خدمات الإنترنت وعدم توافرها في جميع أنحاء البلاد مثل الفلبين، وهو ما يعني أن تجربة التعلم الإلكتروني بها تواجه الكثير من التحديات.
ولهذا السبب لجأ مدرسون في الفلبين إلى تجربة فريدة من نوعها، تكشف إصرارهم على تحدي الصعاب والبحث عن طرق بديلة لنقل التعليم إلى التلاميذ حتى إذا كان ذلك على قضبان السكك الحديدية المهجورة.
تعتمد تلك التجربة الملهمة على مركبة بدائية دون محركات، تم تصميمها للانزلاق على القضبان عن طريق المدرسين الذين يدفعونها أمامهم للوصول إلى التلاميذ في المناطق النائية.
تضم تلك المركبة سبورة وبعض الكتب والأدوات التعليمية التي حصلوا عليها من متبرعين.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، جانبا من الجولات التي يقوم بها المدرسون المشاركون في هذه التجربة وكيف يمكنهم تعليم الأطفال المتشوقين للحصول على الدروس التعليمية.
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