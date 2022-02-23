https://arabic.sputniknews.com/20220223/مسؤول-أمريكي-إدارة-بايدن-تدرس-كل-الخيارات-بما-فيها-إمكانية-فرض-عقوبات-على-بوتين-1059027612.html

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تدرس كل الخيارات بما فيها إمكانية فرض عقوبات على بوتين

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن تدرس كل الخيارات بما فيها إمكانية فرض عقوبات على بوتين

قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T04:35+0000

2022-02-23T04:35+0000

2022-02-23T04:35+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعاقب بوتين "فيما يتعلق بالرئيس بوتين، سأكرر فقط ما قاله بايدن إن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".وفي سياق متصل، أكد أنه "لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن هدفنا النهائي هو زيادة العقوبات إلى أقصى حد. فهي ليست غاية في حد ذاتها. تهدف العقوبات إلى خدمة غرض أعلى، وهو الردع والمنع. نريد منع غزو واسع النطاق لأوكرانيا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كومينترنوفو-في-دونباس-1059024903.html

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