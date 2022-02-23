https://arabic.sputniknews.com/20220223/مسؤول-الطاقة-في-البوندستاغ-يصف-تعليق-التيار-الشمالي-2-بـالنفاق-1059028406.html

مسؤول الطاقة في البوندستاغ يصف تعليق "التيار الشمالي-2" بـ"النفاق"

مسؤول الطاقة في البوندستاغ يصف تعليق "التيار الشمالي-2" بـ"النفاق"

انتقد رئيس لجنة البوندستاغ الألمانية للمناخ والطاقة، كلاوس إرنست، البيان المتعلق بتعليق اعتماد "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي-2) على خلفية اعتراف روسيا... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T05:51+0000

2022-02-23T05:51+0000

2022-02-23T05:51+0000

اقتصاد

روسيا

أخبار ألمانيا

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وصف نائب البوندستاغ في مقابلة مع RBC، قرار الحكومة الألمانية بأنه "إشكالي" ، لأن مثل هذا الإجراء بشأن خط أنابيب الغاز يؤثر أيضا على أوروبا. وبحسبه، فإن الوضع مع المشروع الروسي قد يتغير. وقال إرنست: "لم يتم إيقافه بشكل نهائي. هذا يشير إلى تعليق الشهادة، وبدون الحصول على شهادة، لا يمكن إطلاق خط أنابيب الغاز".وبحسب البرلماني فإن إطلاق خط الأنابيب سيكون له أثر إيجابي على أكثر من عشر دول. وأوضح أنه بخلاف ذلك، سترتفع أسعار الغاز في ألمانيا بشكل ملحوظ.وحدد إرنست أن برلين ستضطر إلى شراء غاز طبيعي مسال أغلى ثمناً وأقل صداقة للبيئة من واشنطن أو الوقود الأزرق الروسي، ولكن بأسعار متضخمة بسبب العبور عبر أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال شولتز إنه أصدر تعليماته لوزارة الاقتصاد الألمانية لاتخاذ "الخطوة الإدارية اللازمة" من أجل إلغاء شهادة نورد ستريم 2 الآن. نحن نتحدث عن سحب وثيقة من وزارة الاقتصاد، على أساسها نفذت وكالة الشبكة الفيدرالية شهادة مشغل خطوط أنابيب الغاز.قبل ذلك، قدمت وزارة الاقتصاد الألمانية برئاسة مساعد أنغيلا ميركل بيتر ألتماير (CDU) ، تقريرا إلى المنظم الألماني، حيث أشار إلى الحاجة إلى خط أنابيب غاز روسي جديد لتلبية احتياجات ألمانيا من الطاقة.و"نورد ستريم 2" أو "التيار الشمالي-2" هو خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. يتم تنفيذه من قبل "نورد ستريم 2 إيه جي" مع مساهمها الوحيد، غازبروم. حيث يقوم الشركاء الأوروبيون - Royal Dutch Shell و OMV و Engie و Uniper و Wintershall - بتمويل المشروع بمقدار النصف، حتى 950 مليون يورو لكل منهم.

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