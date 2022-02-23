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مسؤول طبي مصري يكشف انخفاض إصابات كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة 70%
مسؤول طبي مصري يكشف انخفاض إصابات كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة 70%
قال مدير مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح، إن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات كورونا التي تستقبلها المستشفيات الفترة الأخيرة. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T14:14+0000
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وأوضح في تصريحات لموقع "الشروق" المصري أنه مع نهاية الموجة الخامسة هناك انخفاضا في أعداد إصابات كورونا بنحو 70% .وأضاف "أننا في نهايتها، (الموجة الخامسة) والمستشفيات تسجل نحو 30% إصابات مقارنة بالأعداد مع انطلاق الموجة".وأكد مدير مستشفيات قصر العيني على أن الأطقم الطبية تأقلمت مع فيروس كورونا وبالتالي أصبح مواجهته أمرا يسيرا عليهم.وأشار المسؤول الطبي إلى أنه "على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات، سوف تستمر الإجراءات الاحترازية في المستشفيات".
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مسؤول طبي مصري يكشف انخفاض إصابات كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة 70%

14:14 GMT 23.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمخاوف من كورونا في مصر
مخاوف من كورونا في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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قال مدير مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة الدكتور حسام صلاح، إن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات كورونا التي تستقبلها المستشفيات الفترة الأخيرة.
وأوضح في تصريحات لموقع "الشروق" المصري أنه مع نهاية الموجة الخامسة هناك انخفاضا في أعداد إصابات كورونا بنحو 70% .
وأضاف "أننا في نهايتها، (الموجة الخامسة) والمستشفيات تسجل نحو 30% إصابات مقارنة بالأعداد مع انطلاق الموجة".
ولفت صلاح إلى أن "الموجة الخامسة كانت سريعة الانتشار، لكنها ضعيفة الأعراض، ونسب الشفاء مرتفعة للغاية" مرجعا ذلك إلى أنه ربما كان "تطعيم عدد كبير من المواطنين باللقاحات ساعد على كسر حدة الفيروس".
وأكد مدير مستشفيات قصر العيني على أن الأطقم الطبية تأقلمت مع فيروس كورونا وبالتالي أصبح مواجهته أمرا يسيرا عليهم.
وأشار المسؤول الطبي إلى أنه "على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات، سوف تستمر الإجراءات الاحترازية في المستشفيات".
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