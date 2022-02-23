https://arabic.sputniknews.com/20220223/مع-انشغال-العالم-بأزمة-أوكرانيا-تايوان-تدعو-لليقظة-من-التحركات-الصينية----1059059365.html

مع انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.. تايوان تدعو لليقظة من التحركات الصينية

مع انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.. تايوان تدعو لليقظة من التحركات الصينية

في الوقت الذي أعربت فيه تايوان عن مخاوفها من أن يؤدي انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية إلى تشجيع الصين على القيام بتحركات عسكرية تجاه الجزيرة، أكدت بكين... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T16:40+0000

2022-02-23T16:40+0000

2022-02-23T16:40+0000

الصين

أخبار تايوان

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جاء ذلك في أعقاب دعوة رئيسة تايوان، تساي إينج وين، الجزيرة إلى "تعزيز يقظتها" للأنشطة العسكرية الصينية، في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بأزمة أوكرانيا.وذكرت هوا تشون ينج، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة، أنه لا توجد صلة بين ملفي أوكرانيا وتايوان.وقالت إن: "تايوان ليست أوكرانيا. لطالما كانت تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين. هذه حقيقة قانونية وتاريخية لا جدال فيها".وأشارت إلى أن قضية تايوان ما زالت عالقة بعد الحرب الأهلية التي شهدتها الصين، مؤكدة أن الصين لا تساوم على سلامة أراضيها.التصريحات وزارة الخارجية الصينية جاءت على خلفية دعوة رئيسة تايوان تساي إينج ون، كافة الوحدات الأمنية والعسكرية "أن ترفع مستوى مراقبتها وإنذارها المبكر لتطوّرات عسكرية حول مضيق تايوان".وقبل أيام أعلنت الحكومة التايوانية أنها تتابع عن كثب الموقف في المضيق الفاصل بينها وبين الصين، مؤكدة أنها تكثف استعدادها للرد على التطورات في أوكرانيا، رغم أنها أكدت في الوقت ذاته أن القضيتين مختلفتان تماما.وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة ذات الحكم الذاتي.ولم تعلن تايوان أن هناك أي مناورات غير معتادة من جانب القوات الصينية في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر حول أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/الجيش-الصيني-يدعم-حرس-السواحل-بـ-20-وحدة-بحرية-جديدة-1059051881.html

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