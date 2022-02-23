https://arabic.sputniknews.com/20220223/ملك-الأردن-لن-نقف-مكتوفي-الأيدي-أمام-أي-تنظيم-أو-جهة-تهدد-أمننا-وحدودنا-1059061621.html

ملك الأردن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا

ملك الأردن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا

قال عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمنها وحدودها. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T16:19+0000

2022-02-23T16:19+0000

2022-02-23T16:19+0000

أخبار الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

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جاء ذلك خلال لقائه عددا من الكتاب والصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، بحسب قناة "المملكة" الرسمية.وتطرق اللقاء إلى مسيرة الإصلاح الداخلي، والتحديات التي تواجه الأردن، وقدرته على التصدي لها، ودور المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.وقال ملك الأردن: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا"، دون مزيد من التوضيح.وشدد على أن بلاده ملتزمة تماما بمسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب، معتبرا أن "التحديث السياسي موجه للشباب".وكشف الملك عبد الله أن "ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستكون بشراكة كاملة بين القطاع الخاص والحكومة".وتابع أن الأردن "لن تثنيه أصوات المشككين عن الوصول إلى الأهداف المرجوة".ومطلع الشهر الجاري، طلب ملك الأردن، في رسالته بمناسبة عيد ميلاده الستين، من الديوان الملكي الهاشمي البدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.وتناول الملك في رسالته ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع. مؤكدا أن هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني