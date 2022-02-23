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https://arabic.sputniknews.com/20220223/مندوب-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-لن-تتسامح-مع-أي-خرق-لوقف-إطلاق-النار-1059062853.html
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: "لن نتسامح" مع أي خرق لوقف إطلاق النار
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: "لن نتسامح" مع أي خرق لوقف إطلاق النار
قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن "كييف تواصل قصف مواطنيها ولا تتحاور مع سلطات دونباس وهي قوضت عمل فريق اتصال مينسك". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T16:38+0000
2022-02-23T17:09+0000
روسيا
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وأضاف نيبينزيا أن "أوكرانيا في حالة حرب مع مواطنيها الذي لا يوافقون سياساتها".وتابع نيبينزيا: "شعوب القرم ولوغانسك ودونيتسك أعلنوا استقلالهم".وقال نيبينزيا إن "شعبي دونيتسك ولوغانسك لم يرفضا تطبيق اتفاقيات مينسك وأملا في التمتع بوضع خاص بموجبها ولكن آمالهما تبددت".وأردف: "أوكرانيا أصبحت في السنوات الماضية معادية لروسيا، وحاربت اللغة الروسية، وداهمت المناطق التي تتحدث الروسية، وحجبت 6 قنوات تلفزيونية".وأوضح نيبينزيا: "على مدار سنوات، خضع إقليم دونباس لحصار اقتصادي وقصف، ونزح 96000 ألف شخص لروسيا من دونباس، ولا يمكن لأي دولة أن تعامل شعبها بهذه الطريقة، وهذا يؤكد أن أوكرانيا لا تريد شعبي دونيتسك ولوغانسك، ولكن تريد أراضيهم فقط".وشدد نيبينزيا: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء 4 ملايين نسمة في دونباس".ونوه نيبينزيا إلى أن "القوات الروسية ستبدأ بمراقبة وقف إطلاق النار بناء على طلب من دونيتسك ولوغانسك، ولن نتسامح مع أي انتهاك".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: "لن نتسامح" مع أي خرق لوقف إطلاق النار

16:38 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 17:09 GMT 23.02.2022)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن "كييف تواصل قصف مواطنيها ولا تتحاور مع سلطات دونباس وهي قوضت عمل فريق اتصال مينسك".
وأضاف نيبينزيا أن "أوكرانيا في حالة حرب مع مواطنيها الذي لا يوافقون سياساتها".
وتابع نيبينزيا: "شعوب القرم ولوغانسك ودونيتسك أعلنوا استقلالهم".
وقال نيبينزيا إن "شعبي دونيتسك ولوغانسك لم يرفضا تطبيق اتفاقيات مينسك وأملا في التمتع بوضع خاص بموجبها ولكن آمالهما تبددت".
وأردف: "أوكرانيا أصبحت في السنوات الماضية معادية لروسيا، وحاربت اللغة الروسية، وداهمت المناطق التي تتحدث الروسية، وحجبت 6 قنوات تلفزيونية".
وأوضح نيبينزيا: "على مدار سنوات، خضع إقليم دونباس لحصار اقتصادي وقصف، ونزح 96000 ألف شخص لروسيا من دونباس، ولا يمكن لأي دولة أن تعامل شعبها بهذه الطريقة، وهذا يؤكد أن أوكرانيا لا تريد شعبي دونيتسك ولوغانسك، ولكن تريد أراضيهم فقط".
وشدد نيبينزيا: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء 4 ملايين نسمة في دونباس".
ونوه نيبينزيا إلى أن "القوات الروسية ستبدأ بمراقبة وقف إطلاق النار بناء على طلب من دونيتسك ولوغانسك، ولن نتسامح مع أي انتهاك".
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