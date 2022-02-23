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https://arabic.sputniknews.com/20220223/ميقاتي-لن-يقبل-باعتماد-خطة-للكهرباء-غير-مستوفية-لكل-الشروط-الإصلاحية-1059029105.html
ميقاتي لن يقبل باعتماد خطة للكهرباء غير مستوفية لكل الشروط الإصلاحية
ميقاتي لن يقبل باعتماد خطة للكهرباء غير مستوفية لكل الشروط الإصلاحية
تعتبر خطة النهوض بقطاع الكهرباء من أهم الأمور في المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T06:34+0000
2022-02-23T06:34+0000
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وبحسب لبنان24 فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يقبل بتمرير خطة للكهرباء غير مستوفية لكل الشروط الإصلاحية المطلوبة.كما أكد الموقع أن ميقاتي يصر على دراسة خطة الكهرباء التي وضعها الوزير وليد فياض بكل التفاصيل.هذا وقد أبدى رئيس الحكومة الكثير من الملاحظات على الخطة وطلب التعديل في الجلسة الحكومية الماضية التي طرح فيها فياض الخطة. كما أبدى أعضاء اللجنة ملاحظات على الخطة، وسيعقد غدا اجتماع للمناقشة.
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العالم العربي, أخبار لبنان

ميقاتي لن يقبل باعتماد خطة للكهرباء غير مستوفية لكل الشروط الإصلاحية

06:34 GMT 23.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تعتبر خطة النهوض بقطاع الكهرباء من أهم الأمور في المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي.
وبحسب لبنان24 فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يقبل بتمرير خطة للكهرباء غير مستوفية لكل الشروط الإصلاحية المطلوبة.
كما أكد الموقع أن ميقاتي يصر على دراسة خطة الكهرباء التي وضعها الوزير وليد فياض بكل التفاصيل.
هذا وقد أبدى رئيس الحكومة الكثير من الملاحظات على الخطة وطلب التعديل في الجلسة الحكومية الماضية التي طرح فيها فياض الخطة. كما أبدى أعضاء اللجنة ملاحظات على الخطة، وسيعقد غدا اجتماع للمناقشة.
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