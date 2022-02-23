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https://arabic.sputniknews.com/20220223/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يتوجه-لموسكو-لبحث-تعزيز-التعاون-في-مختلف-المجالات-1059037456.html
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه لموسكو لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه لموسكو لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات
توجه نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد سوداني إلى العاصمة الروسية موسكو؛ في زيارة رسمية، يبحث خلالها المستجدات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T09:31+0000
2022-02-23T09:31+0000
روسيا
أخبار السودان اليوم
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وقال حساب قوات الدعم السريع على تويتر إن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو توجه صباح اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية بمرافقة عدد من الوزراء.وأوضح بيان لمجلس السيادة السوداني، أن الزيارة تأتي بدعوة من الحكومة الروسية؛ ويضم الوفد السوداني وزير المالية، ووزير الزراعة، ووزير الطاقة والنفط، ووزير المعادن؛ إضافة إلى وكيل وزارة الخارجية المكلف، ورئيس اتحاد الغرف التجارية.وأشار البيان إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى موسكو والوفد المرافق، تأتي "في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وتتعاون روسيا والسودان في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، مثل تصدير القمح الروسي إلى السودان، إضافة إلى مشروعات الاستثمار في قطاع التعدين.وتعمل عدد من الشركات الروسية في مجالات التعدين والنفط في السودان، ومن أبرزها شركة "كوش"، التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب.
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روسيا, أخبار السودان اليوم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه لموسكو لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات

09:31 GMT 23.02.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASالفريق محمد حمدان حميدتي يخاطب أنصاره خلال اجتماع في الخرطوم
الفريق محمد حمدان حميدتي يخاطب أنصاره خلال اجتماع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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توجه نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد سوداني إلى العاصمة الروسية موسكو؛ في زيارة رسمية، يبحث خلالها المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
وقال حساب قوات الدعم السريع على تويتر إن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو توجه صباح اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية بمرافقة عدد من الوزراء.
وأوضح بيان لمجلس السيادة السوداني، أن الزيارة تأتي بدعوة من الحكومة الروسية؛ ويضم الوفد السوداني وزير المالية، ووزير الزراعة، ووزير الطاقة والنفط، ووزير المعادن؛ إضافة إلى وكيل وزارة الخارجية المكلف، ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأشار البيان إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى موسكو والوفد المرافق، تأتي "في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتتعاون روسيا والسودان في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، مثل تصدير القمح الروسي إلى السودان، إضافة إلى مشروعات الاستثمار في قطاع التعدين.

وتعمل عدد من الشركات الروسية في مجالات التعدين والنفط في السودان، ومن أبرزها شركة "كوش"، التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب.
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