نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه لموسكو لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات
توجه نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد سوداني إلى العاصمة الروسية موسكو؛ في زيارة رسمية، يبحث خلالها المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
وقال حساب قوات الدعم السريع على تويتر إن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو توجه صباح اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية بمرافقة عدد من الوزراء.
توجّه نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية. يرافقه خلالها عدد من الوزراء.#السودان#قوات_الدعم_السريع@GeneralDagllo#Sudan#RSF pic.twitter.com/qbozgUPVF3— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) February 23, 2022
وأوضح بيان لمجلس السيادة السوداني، أن الزيارة تأتي بدعوة من الحكومة الروسية؛ ويضم الوفد السوداني وزير المالية، ووزير الزراعة، ووزير الطاقة والنفط، ووزير المعادن؛ إضافة إلى وكيل وزارة الخارجية المكلف، ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأشار البيان إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى موسكو والوفد المرافق، تأتي "في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأشار البيان إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى موسكو والوفد المرافق، تأتي "في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سُبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتتعاون روسيا والسودان في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، مثل تصدير القمح الروسي إلى السودان، إضافة إلى مشروعات الاستثمار في قطاع التعدين.
وتعمل عدد من الشركات الروسية في مجالات التعدين والنفط في السودان، ومن أبرزها شركة "كوش"، التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب.
وتعمل عدد من الشركات الروسية في مجالات التعدين والنفط في السودان، ومن أبرزها شركة "كوش"، التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب.