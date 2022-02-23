https://arabic.sputniknews.com/20220223/نوعان-شائعان-من-الشاي-يتسببان-في-ارتفاع-حاد-لضغط-الدم-خلال-دقائق-1059028272.html

نوعان شائعان من الشاي يتسببان في ارتفاع حاد لضغط الدم خلال دقائق

نوعان شائعان من الشاي يتسببان في ارتفاع حاد لضغط الدم خلال دقائق

يمكن أن يتسبب نوعان شائعان من الشاي في ارتفاع ضغط الدم بعد فترة وجيزة من الشرب، وفقا لدراسة علمية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T05:36+0000

2022-02-23T05:36+0000

2022-02-23T05:36+0000

مجتمع

علوم

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ارتفاع ضغط الدم هو حالة منهكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقابلية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية. لسوء الحظ، لا توجد علامات تحذيرية واضحة لارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم للغاية مراقبة قراءات ضغط الدم. في هذا الصدد، يحذر العلماء من أن نوعين شائعين من الشاي يمكن أن يتسببا في ارتفاع حاد في ضغط الدم خلال دقائق من تناول أي منهما.وقال مؤلفو الدراسة: "في الوقت الذي يعترف فيه بالشاي كمعزز للصحة، تشير الدلائل إلى أن بعض أنواع الشاي قد تسبب زيادة مؤقتة في ضغط الدم، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواها من الكافيين".في الوقت نفسه، تتوقف زيادة الضغط بعد تناول الشاي بسرعة. بعد 60 دقيقة من شرب الشاي، تعود قراءات ضغط الدم إلى عتبة سابقة. يلاحظ العلماء أيضًا أنه لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام، لا يميل الجسم إلى التفاعل مع زيادة الضغط، وتكون ردود أفعاله تجاه القهوة أقل، بحسب موقع ميديك فوروم.من الغريب أن الباحثين سجلوا القدرة على زيادة ضغط الدم ليس فقط للشاي الأسود، ولكن أيضًا الأخضر - وهو مشروب يعتبر عادة ذا تأثير خافض للضغط. لاحظ العلماء أن "الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقًا".يوصي الخبراء بالحذر في شرب الشاي للأشخاص الذين نادرًا ما يشربونه ولديهم أيضًا أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة. بادئ ذي بدء، يجب ألا تشرب الشاي الثقيل. يمكن أن يكون شربه مفيدًا فقط في ظروف الضغط المنخفض، حيث تتدهور الحالة الصحية.

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مجتمع, علوم