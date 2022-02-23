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https://arabic.sputniknews.com/20220223/هل-تغير-لون-نص-تعليقات-فيسبوك-دليل-على-تحصين-الحساب-1059057486.html
هل تغير لون نص تعليقات "فيسبوك" دليل على تحصين الحساب
هل تغير لون نص تعليقات "فيسبوك" دليل على تحصين الحساب
ادعت بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تغير لون التعليقات ميزة يقدمها "فيسبوك" للحسابات المحصنة ضد الاختراق. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:02+0000
2022-02-23T15:02+0000
مجتمع
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وتطلب الصفحات التي تداولت هذا المنشور من متابعيها التعليق برمز "xoxo" ثم التحقق من اللون الذي سيظهر به التعليق، وذلك للتأكد ما إن كانت حساباتهم محصنة ضد الاختراق.وبعد الاطلاع على اللوائح المنظمة لفيسبوك في هذا الصدد، تبين أن تلك الادعاءات هدفها فقط الترويج للصفحات وزيادة التفاعل على منشوراتها، لكن استخدام عدد من الرموز والكلمات التي تظهر بشكل ملون ما هي إلا ميزة يقدمها فيسبوك منذ سنوات.يشار إلى أن الرمز السابق ذكره، يعد أحد الرموز والكلمات الإيجابية أو المشجعة مثل "وقت سعيد" أو "أنت الأفضل" أو "مبروك"، والتي يتغير لون الخط عند كتابتها إلى الأحمر أو الأزرق أو البرتقالي.ويعني رمز xoxo "قبلات وعناق"، لذلك فيتحول مباشرة إلى اللون الأحمر، وعند الضغط عليه يطلق رموز لقلوب حمراء على الشاشة.
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مجتمع

هل تغير لون نص تعليقات "فيسبوك" دليل على تحصين الحساب

15:02 GMT 23.02.2022
© REUTERS / ERIN SCOTTمارك زوكربيرغ، مؤسس شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي
مارك زوكربيرغ، مؤسس شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / ERIN SCOTT
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ادعت بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تغير لون التعليقات ميزة يقدمها "فيسبوك" للحسابات المحصنة ضد الاختراق.
وتطلب الصفحات التي تداولت هذا المنشور من متابعيها التعليق برمز "xoxo" ثم التحقق من اللون الذي سيظهر به التعليق، وذلك للتأكد ما إن كانت حساباتهم محصنة ضد الاختراق.
وبعد الاطلاع على اللوائح المنظمة لفيسبوك في هذا الصدد، تبين أن تلك الادعاءات هدفها فقط الترويج للصفحات وزيادة التفاعل على منشوراتها، لكن استخدام عدد من الرموز والكلمات التي تظهر بشكل ملون ما هي إلا ميزة يقدمها فيسبوك منذ سنوات.
يشار إلى أن الرمز السابق ذكره، يعد أحد الرموز والكلمات الإيجابية أو المشجعة مثل "وقت سعيد" أو "أنت الأفضل" أو "مبروك"، والتي يتغير لون الخط عند كتابتها إلى الأحمر أو الأزرق أو البرتقالي.
ويعني رمز xoxo "قبلات وعناق"، لذلك فيتحول مباشرة إلى اللون الأحمر، وعند الضغط عليه يطلق رموز لقلوب حمراء على الشاشة.
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