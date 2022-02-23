https://arabic.sputniknews.com/20220223/وزيرة-خارجية-ألمانيا-روسيا-عزلت-نفسها-والعالم-سيكون-مختلفا-بعد-الأزمة-الحالية-1059052699.html
وزيرة خارجية ألمانيا: روسيا عزلت نفسها والعالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية
وزيرة خارجية ألمانيا: روسيا عزلت نفسها والعالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن روسيا أصبحت في عزلة عن العالم بعد فرض دول أوروبية عقوبات ضدها بسبب اعتراف موسكو بجمهوريتي... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:51+0000
2022-02-23T13:51+0000
2022-02-23T13:51+0000
العالم
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وأكدت بيربوك، في مؤتمر صحفي ببرلين مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان "روسيا عزلت نفسها والعالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية"، موضحة "فرضنا عقوبات على روسيا تستهدف شركات ومصارف وأفرادا متورطين في انتهاك سيادة أوكرانيا".من جهته، قال لودريان "إن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة وسنفعّل العقوبات على روسيا فورا وقد نفرض المزيد".وتشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وأكدت روسيا، مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.واعتبرت أن ذلك يأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً؛ الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة؛ قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/ألمانيا-قرار-وقف-مشروع-التيار-الشمالي-2-لا-يمنع-تشغيله-يوما-ما-1059048565.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, روسيا
وزيرة خارجية ألمانيا: روسيا عزلت نفسها والعالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن روسيا أصبحت في عزلة عن العالم بعد فرض دول أوروبية عقوبات ضدها بسبب اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكدت بيربوك، في مؤتمر صحفي ببرلين مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان "روسيا عزلت نفسها والعالم سيكون مختلفا بعد الأزمة الحالية"، موضحة "فرضنا عقوبات على روسيا تستهدف شركات ومصارف وأفرادا متورطين في انتهاك سيادة أوكرانيا".
من جهته، قال لودريان "إن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة وسنفعّل العقوبات على روسيا فورا وقد نفرض المزيد".
وتشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وأكدت روسيا، مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
واعتبرت أن ذلك يأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً؛ الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة؛ قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.