https://arabic.sputniknews.com/20220223/وقوع-هجوم-إرهابي-في-مدينة-لوهانسك-1059027259.html
سلطات لوغانسك: هجوم إرهابي يستهدف مستودع أتوبيس في مدينة لوغانسك
سلطات لوغانسك: هجوم إرهابي يستهدف مستودع أتوبيس في مدينة لوغانسك
أفاد مكتب ممثل جمهورية لوغانسك في مركز إدارة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار بوقوع هجوم إرهابي صباح اليوم الأربعاء في مدينة لوغانسك. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T03:08+0000
2022-02-23T03:08+0000
2022-02-23T03:31+0000
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر موقع تليجرام:، "وقع هجوم إرهابي آخر في لوغانسك، حيث وقع انفجار في منطقة مستودع ترولي باص، في الساعة 4:15 صباحًا".. وأشار البيان إلى توجه ضباط إنفاذ القانون على الفور إلى مكان الحادث.ووصفت السلطات افي لوغانسك لحادث بأنه هجوم إرهابي.وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات لوغانسك: هجوم إرهابي يستهدف مستودع أتوبيس في مدينة لوغانسك
03:08 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 03:31 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
أفاد مكتب ممثل جمهورية لوغانسك في مركز إدارة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار بوقوع هجوم إرهابي صباح اليوم الأربعاء في مدينة لوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك
. وقال المكتب في بيان عبر موقع تليجرام:، "وقع هجوم إرهابي آخر في لوغانسك، حيث وقع انفجار في منطقة مستودع ترولي باص، في الساعة 4:15 صباحًا"..
وأشار البيان إلى توجه ضباط إنفاذ القانون على الفور إلى مكان الحادث.ووصفت السلطات افي لوغانسك لحادث بأنه هجوم إرهابي.
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.
وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.
والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.
ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".