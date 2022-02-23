https://arabic.sputniknews.com/20220223/وكالة-أنباء-عن-صفقة-سجناء-إيرانية-أمريكية-قريبا-1059057584.html

وكالة: أنباء عن "صفقة سجناء" إيرانية أمريكية قريبا

وكالة: أنباء عن "صفقة سجناء" إيرانية أمريكية قريبا

كشفت مصادر دبلوماسية قريبة من المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران في... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T15:08+0000

2022-02-23T15:08+0000

2022-02-23T15:08+0000

إيران

أخبار إيران

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وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، إن المحادثات بشأن التوصل لاتفاق نووي مع إيران يتم بموجبه كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات توشك على الانتهاء.فيما قالت مصادر قريبة من المفاوضات النووية في فيينا، إنه من المتوقع تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة في القريب العاجل، بحسب وكالة "رويترز".وقال دبلوماسيون إن مسودة نص الاتفاق النووي الجديد ألمحت بشكل غامض إلى قضايا أخرى، مضيفين أن المقصود من ذلك هو إلغاء تجميد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية، والإفراج عن السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.وأشار المفاوض الأمريكي، روبرت مالي، إلى أن ضمان الاتفاق النووي غير مرجح ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أمريكيين، من بينهم الأب والابن باقر وسيامك نمازي، الذين تقول واشنطن إن طهران تحتجزهم كرهائن.وكتب مالي على "تويتر" أمس الثلاثاء: "قبل ست سنوات اعتقلت الحكومة الإيرانية باقر نمازي وما زالت ترفض السماح له بمغادرة البلاد".وتايع: "يمكن للحكومة الإيرانية ويجب عليها أن تفرج عن الأب والابن نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وغيرهم من الرعايا الأمريكيين والأجانب المحتجزين ظلما".وتنفي إيران، أخذ سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي. لكن في السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس، بحسب "رويترز".وتسعى بريطانيا للإفراج عن البريطانيين من أصل إيراني: أنوشه عشوري، المسجون بتهمة التجسس، ونزانين زاغاري راتكليف، مديرة مشروع في مؤسسة "طومسون رويترز" التي أدينت بالتخطيط للإطاحة بالنظام الحاكم.في المقابل، تسعى طهران إلى الإفراج عن أكثر من عشرة من مواطنيها في الولايات المتحدة، من بينهم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة مواطنين إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة، وسُجن معظمهم لخرقهم العقوبات الأمريكية ضد إيران.وتشهد العاصمة النمساوية فيينا منذ العام الماضي مفاوضات بين الدول الكبرى وإيران تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التخلي عن التزاماتها النووية التي كان ينص عليها الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/طهران-تبادل-السجناء-مع-واشنطن-على-جدول-الأعمال-1058530353.html

https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-الإيراني-واشنطن-طلبت-مرارا-إجراء-محادثات-مباشرة-مع-طهران-في-فيينا-1058870709.html

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