عربي
وزير الخارجية الأوكراني: كلمات الرئيس الروسي هذا الأسبوع فيها إنكار كامل لوجود أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220223/وكالة-أنباء-عن-صفقة-سجناء-إيرانية-أمريكية-قريبا-1059057584.html
وكالة: أنباء عن "صفقة سجناء" إيرانية أمريكية قريبا
وكالة: أنباء عن "صفقة سجناء" إيرانية أمريكية قريبا
كشفت مصادر دبلوماسية قريبة من المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران في... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T15:08+0000
2022-02-23T15:08+0000
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073044_0:140:3015:1835_1920x0_80_0_0_df32f6d31582c467bb18192bcda0a28a.jpg
وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، إن المحادثات بشأن التوصل لاتفاق نووي مع إيران يتم بموجبه كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات توشك على الانتهاء.فيما قالت مصادر قريبة من المفاوضات النووية في فيينا، إنه من المتوقع تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة في القريب العاجل، بحسب وكالة "رويترز".وقال دبلوماسيون إن مسودة نص الاتفاق النووي الجديد ألمحت بشكل غامض إلى قضايا أخرى، مضيفين أن المقصود من ذلك هو إلغاء تجميد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية، والإفراج عن السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.وأشار المفاوض الأمريكي، روبرت مالي، إلى أن ضمان الاتفاق النووي غير مرجح ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أمريكيين، من بينهم الأب والابن باقر وسيامك نمازي، الذين تقول واشنطن إن طهران تحتجزهم كرهائن.وكتب مالي على "تويتر" أمس الثلاثاء: "قبل ست سنوات اعتقلت الحكومة الإيرانية باقر نمازي وما زالت ترفض السماح له بمغادرة البلاد".وتايع: "يمكن للحكومة الإيرانية ويجب عليها أن تفرج عن الأب والابن نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وغيرهم من الرعايا الأمريكيين والأجانب المحتجزين ظلما".وتنفي إيران، أخذ سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي. لكن في السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس، بحسب "رويترز".وتسعى بريطانيا للإفراج عن البريطانيين من أصل إيراني: أنوشه عشوري، المسجون بتهمة التجسس، ونزانين زاغاري راتكليف، مديرة مشروع في مؤسسة "طومسون رويترز" التي أدينت بالتخطيط للإطاحة بالنظام الحاكم.في المقابل، تسعى طهران إلى الإفراج عن أكثر من عشرة من مواطنيها في الولايات المتحدة، من بينهم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة مواطنين إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة، وسُجن معظمهم لخرقهم العقوبات الأمريكية ضد إيران.وتشهد العاصمة النمساوية فيينا منذ العام الماضي مفاوضات بين الدول الكبرى وإيران تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التخلي عن التزاماتها النووية التي كان ينص عليها الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/طهران-تبادل-السجناء-مع-واشنطن-على-جدول-الأعمال-1058530353.html
https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-الإيراني-واشنطن-طلبت-مرارا-إجراء-محادثات-مباشرة-مع-طهران-في-فيينا-1058870709.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073044_154:0:2839:2014_1920x0_80_0_0_928db1fa611af1988ea5539832bebe0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران

وكالة: أنباء عن "صفقة سجناء" إيرانية أمريكية قريبا

15:08 GMT 23.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبرGoogle news
كشفت مصادر دبلوماسية قريبة من المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والدول الكبرى، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران في القريب العاجل.
وأمس الثلاثاء، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، إن المحادثات بشأن التوصل لاتفاق نووي مع إيران يتم بموجبه كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات توشك على الانتهاء.
فيما قالت مصادر قريبة من المفاوضات النووية في فيينا، إنه من المتوقع تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة في القريب العاجل، بحسب وكالة "رويترز".
وقال دبلوماسيون إن مسودة نص الاتفاق النووي الجديد ألمحت بشكل غامض إلى قضايا أخرى، مضيفين أن المقصود من ذلك هو إلغاء تجميد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية، والإفراج عن السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
طهران: تبادل السجناء مع واشنطن على جدول الأعمال
14 فبراير, 09:04 GMT
وأشار المفاوض الأمريكي، روبرت مالي، إلى أن ضمان الاتفاق النووي غير مرجح ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أمريكيين، من بينهم الأب والابن باقر وسيامك نمازي، الذين تقول واشنطن إن طهران تحتجزهم كرهائن.
وكتب مالي على "تويتر" أمس الثلاثاء: "قبل ست سنوات اعتقلت الحكومة الإيرانية باقر نمازي وما زالت ترفض السماح له بمغادرة البلاد".
وتايع: "يمكن للحكومة الإيرانية ويجب عليها أن تفرج عن الأب والابن نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وغيرهم من الرعايا الأمريكيين والأجانب المحتجزين ظلما".
وتنفي إيران، أخذ سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي. لكن في السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس، بحسب "رويترز".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
وزير الخارجية الإيراني: واشنطن طلبت مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا
19 فبراير, 16:41 GMT
وتسعى بريطانيا للإفراج عن البريطانيين من أصل إيراني: أنوشه عشوري، المسجون بتهمة التجسس، ونزانين زاغاري راتكليف، مديرة مشروع في مؤسسة "طومسون رويترز" التي أدينت بالتخطيط للإطاحة بالنظام الحاكم.
في المقابل، تسعى طهران إلى الإفراج عن أكثر من عشرة من مواطنيها في الولايات المتحدة، من بينهم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة مواطنين إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة، وسُجن معظمهم لخرقهم العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وتشهد العاصمة النمساوية فيينا منذ العام الماضي مفاوضات بين الدول الكبرى وإيران تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التخلي عن التزاماتها النووية التي كان ينص عليها الاتفاق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала