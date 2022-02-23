https://arabic.sputniknews.com/20220223/وكالة-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-طارئة-بشأن-أوكرانيا-1059072767.html
وكالة: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا
وكالة: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع ليل الأربعاء (بتوقيت نيويورك) لبحث الوضع في أوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T23:59+0000
2022-02-23T23:59+0000
2022-02-24T00:11+0000
أخبار أوكرانيا
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يأتي ذلك على خلفية طلب رئيسا لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات الأوكرانية.وفي وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، طلبت أوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر: "طلبت أوكرانيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة دونيتسك ولوهانسك لروسيا تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يعد تصعيدًا إضافيًا للوضع الأمني".، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أوكرانيا-تطالب-بعقد-اجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-الدولي-1059071895.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وكالة: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا
23:59 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 00:11 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع ليل الأربعاء (بتوقيت نيويورك) لبحث الوضع في أوكرانيا.
يأتي ذلك على خلفية طلب رئيسا لوغانسك ودونيتسك الدعم من بوتين لمواجهة الاعتداءات الأوكرانية.
وفي وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، طلبت أوكرانيا، مساء اليوم الأربعاء، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر: "طلبت أوكرانيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بسبب مناشدة دونيتسك ولوهانسك لروسيا تقديم المساعدة العسكرية لها، وهو ما يعد تصعيدًا إضافيًا للوضع الأمني".
، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين
بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس..