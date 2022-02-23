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وكالة: عدوان إسرائيلي على مواقع بمحيط محافظة القنيطرة يتسبب في أضرار مادية
https://arabic.sputniknews.com/20220223/وكالة-هجوم-إسرائيلي-في-محيط-محافظة-القنيطرة-تسبب-في-أضرار-مادية-1059026655.html
وكالة: عدوان إسرائيلي على مواقع بمحيط محافظة القنيطرة يتسبب في أضرار مادية
وكالة: عدوان إسرائيلي على مواقع بمحيط محافظة القنيطرة يتسبب في أضرار مادية
أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى خسائر... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T00:46+0000
2022-02-23T01:14+0000
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع السورية، حسبما نقل عنها الإعلام الحربي السوري، اليوم الأربعاء إنه "في حوالي الساعة 30. 12 [بالتوقيت المحلي السوري] من فجر اليوم 23 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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أخبار سوريا اليوم

وكالة: عدوان إسرائيلي على مواقع بمحيط محافظة القنيطرة يتسبب في أضرار مادية

00:46 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 01:14 GMT 23.02.2022)
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، جنوب غربي البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع السورية، حسبما نقل عنها الإعلام الحربي السوري، اليوم الأربعاء إنه "في حوالي الساعة 30. 12 [بالتوقيت المحلي السوري] من فجر اليوم 23 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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