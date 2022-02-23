فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط
© Sputnik . Ajwad Jradatنعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
هواية فنية يتقنها الفنان نعيم معروف من مدينة غزة، تتمثل بالرسم على لوحات خشبية بالمسامير وخيوط الحرير، مجسداً من خلالها أشكالا ورسومات وكلمات معبرة وشخصيات مشهورة، بشكل جميل وجذاب.
© Sputnik . Ajwad Jradatنعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
نعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفنان نعيم درس الهندسة المدنية، لكنه لم يجد فرصة للعمل في مجال تخصصه، فتوجه الى هوايته الفنية وهي الرسم ولكن بشكل مختلف، ويقول لوكالة "سبوتنيك": "بدأت العمل على رسم اللوحاتباستخدام المسمار وخيط الحرير منذ شهر تقريباً، وهذه الطريقة المبتكرة في تشكيل اللوحات تعتمد على رسم الشكل على قطعة خشبية أقوم بجلبها من محلات النجارة وأحيانا من المخلفات، ثم أضع المسامير على خطوط اللوحة الخشبية، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي نسج خيط الحرير لتتكون اللوحة بشكل جميل".
© Sputnik . Ajwad Jradatنعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
نعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
استطاع معروف النجاح في فنه الجديد، وشارك في عدة معارض، ووجود إقبال من المحبين لهذا الفن، واستطاع توفير مردود مادي يعيل أسرته في ظل الظروف الصعبة التي يعشها سكان قطاع غزة، ويقول: "أعتمد في التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتيني زبائن من مناطق عدة، وأستطيع تنفيذ أي شكل أو رسمة أو شخصية، وغيرها، وأطمح للمشاركة في معارض خارج قطاع غزة لتمثيل بلدي بلوحات تعبر عن فلسطين".
© Sputnik . Ajwad Jradatنعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
نعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويوجه الفنان نعيم معروف رسالة إلى الخريجين الجدد، والذين لا يجدون فرصة عمل في مجال تخصصهم، باستثمار أي هواية لديهم وعدم الانتظار مع العاطلين عن العمل، والعمل بجد في إيجاد مصدر دخل بالعمل والمثابرة.
© Sputnik . Ajwad Jradatنعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
نعيم معروف، فلسطيني يشكل لوحات فنية منوعة بالمسمار والخيط، في مدينة غزة، فلسطين
© Sputnik . Ajwad Jradat