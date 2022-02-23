https://arabic.sputniknews.com/20220223/5-أطعمة-خارقة-يجب-على-النساء-تناولها-لتقليل-مخاطر-الإصابة-بمرض-السكري-1059071044.html

5 أطعمة خارقة يجب على النساء تناولها لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

5 أطعمة خارقة يجب على النساء تناولها لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

تتفاوت أعراض وتأثيرات بعد الأمراض بين الرجال والنساء بسبب التفاوت البيولوجي بين الجنسين. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T21:38+0000

2022-02-23T21:38+0000

2022-02-23T21:38+0000

الصحة

منوعات

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ويمكن أن تؤثر أمراض بينها السكري بشكل مختلف على الرجال والنساء من حيث عوامل الانتشار والمضاعفات وعوامل الخطر.المفارقة هنا، أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري، إلا أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.صحيفة "تايمز أوف إنديا"، استعرضت في تقرير لها أفضل 5 أطعمة لتقليل فرص إصابة النساء بمرض السكري.1.الأسماك الدهنيةتعتبر الأسماك الدهنية مصدرا رائعا لأوميغا 3 وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وإيكوسابنتاينويك (EPA).هذه الأحماض الدهنية حال الحصول عليها بكميات كافية تساعد في تحسين حساسية الأنسولين ومستويات الدهون واستعادة الوظيفة الهرمونية.ويمكن أن يقلل تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة والأنشوجة بانتظام من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.2. الزنجبيليساعد هذا العشب الخارق في تقليل مستويات السكر في الدم لاسيما أثناء الصيام، ويحسن من حساسية الأنسولين، ويتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.3. الكركمأثبتت خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة أنها مفيدة في علاج وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة بما في ذلك تلك التي يرتفع فيها مستوى السكر في الدم، كما ينظم الكركمين، وهو المركب الرئيسي في الكركم، وظائف البنكرياس ويوازن أيضا مستويات الأنسولين في الجسم.4. الخضار الورقية الخضراءالخضار الورقية مثل السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على منع العديد من الأمراض المزمنة.تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء منخفضة السعرات الحرارية على ألياف سهلة الهضم، والتي يمكن أن يمتصها الجسم بسرعة دون ارتفاع مستوى السكر في الدم.كما أن الخضروات الخضراء غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي يمكن أن يعزز صحة المناعة، ويقلل من الالتهابات في الجسم، ويعالج التلف الخلوي.5. الجوزالجوز من أفضل المكسرات التي يمكن تناولها بين الوجبات لمنع الجوع وبالتالي توازن مستوى السكر في الدم.يمكن للأحماض الدهنية في الجوز أيضا حماية قلبك عن طريق زيادة كمية الكوليسترول الجيد وخفض مستوى الكوليسترول الضار.تشير الأبحاث إلى أن تناول الجوز يوميا يمكن أن يساعد أيضا في إدارة مستوى السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسمنة. تكفي حبتان كاملتان من الجوز في اليوم لتعزيز المناعة والبقاء بصحة جيدة.

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