https://arabic.sputniknews.com/20220224/أسعار-النفط-تقفز-لأعلى-مستوى-لها-منذ-2014-1059091609.html
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى لها منذ 2014
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى لها منذ 2014
تنمو تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل/ نيسان 2022 في بورصة لندن بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات منصة التداول في... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:43+0000
2022-02-24T10:43+0000
2022-02-24T10:43+0000
روسيا
العالم
أسعار النفط اليوم
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واعتبارًا من الساعة 10:12 بتوقيت غرينيتش، وصلت تكلفة خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، بزيادة 8.43%.وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينيتش، تجاوزت تكلفة خام برنت 105 دولارا للبرميل الواحد، حيث وصلت إلى 105.04 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 8.47%.وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 105 دولارات للبرميل في أغسطس/ آب 2014.وتسارعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد قرار المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق، بتعليق عقد مشروع "التيار الشمالي 2"، والذي كان من المفترض أن يوفر الغاز لألمانيا وأوروبا بأسعار معتدلة وبكميات كبيرة.وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 10% وتجاوزت 900 دولار لكل ألف متر مكعب، في وقت سابق، وفقا لبيانات بورصة لندن.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, أسعار النفط اليوم
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى لها منذ 2014
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تنمو تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل/ نيسان 2022 في بورصة لندن بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات منصة التداول في الساعة 10:21 بتوقيت غرينيتش.
واعتبارًا من الساعة 10:12 بتوقيت غرينيتش، وصلت تكلفة خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، بزيادة 8.43%.
وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينيتش، تجاوزت تكلفة خام برنت 105 دولارا للبرميل الواحد، حيث وصلت إلى 105.04 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 8.47%.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 105 دولارات للبرميل في أغسطس/ آب 2014.
وتسارعت
أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد قرار المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق، بتعليق عقد مشروع "التيار الشمالي 2"، والذي كان من المفترض أن يوفر الغاز لألمانيا وأوروبا بأسعار معتدلة وبكميات كبيرة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 10% وتجاوزت 900 دولار لكل ألف متر مكعب، في وقت سابق، وفقا لبيانات بورصة لندن.