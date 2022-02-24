https://arabic.sputniknews.com/20220224/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-24-فردا-وكيانا-في-بيلاروسيا-1059121718.html

أمريكا تفرض عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا

أمريكا تفرض عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T20:05+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "كجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعم مينسك للغزو".وأوردت وزراة الخزانة الأمركية قائمة بالأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات، وبينهم وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور غينادييفيتش خرينين، وسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش فولفوفيتش، وعدد من البنوك والشركات المرتبطة بالصناعات الدفاعية في بيلاروسيا.يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

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