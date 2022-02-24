https://arabic.sputniknews.com/20220224/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-24-فردا-وكيانا-في-بيلاروسيا-1059121718.html
أمريكا تفرض عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا
أمريكا تفرض عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T20:05+0000
2022-02-24T20:05+0000
2022-02-24T20:05+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78323c9f08364a544ef5ac296097e713.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "كجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعم مينسك للغزو".وأوردت وزراة الخزانة الأمركية قائمة بالأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات، وبينهم وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور غينادييفيتش خرينين، وسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش فولفوفيتش، وعدد من البنوك والشركات المرتبطة بالصناعات الدفاعية في بيلاروسيا.يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/مجلس-الأمن-الدولي-يعتزم-التصويت-على-قرار-بشأن-أوكرانيا-1059118025.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b295b74ba2b81f1bbc922c4e17deab0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
أمريكا تفرض عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا
تابعنا عبر
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكرت الوزارة في بيان: "كجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعم مينسك للغزو".
وأوردت وزراة الخزانة الأمركية قائمة بالأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات، وبينهم وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور غينادييفيتش خرينين، وسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش فولفوفيتش، وعدد من البنوك والشركات المرتبطة بالصناعات الدفاعية في بيلاروسيا.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية
إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.