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أوكرانيا: الحدود تعرضت لهجوم من القوات الروسية بدعم من بيلاروسيا
أوكرانيا: الحدود تعرضت لهجوم من القوات الروسية بدعم من بيلاروسيا
قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية إن القوات الروسية هاجمت حدود الدولة الأوكرانية بدعم من بيلاروسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T05:53+0000
2022-02-24T06:00+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الخدمة على "فيسبوك": "في حوالي الساعة 05:00، تعرضت حدود الدولة الأوكرانية المجاورة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا لهجوم من القوات الروسية المدعومة من بيلاروسيا. وشنت الهجمات على الوحدات الحدودية ودوريات الحدود ونقاط التفتيش ونفذت باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الصغيرة".وتجدر الإشارة إلى أن هذا يحدث في مقاطعات لوغانسك، وسومي، وخاركوف، وتشرنيغوف، وجيتومير، "حرس الحدود جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأوكرانية يطلقون النار اعتمادًا على الأوضاع في أجزاء الحدود".وأضافت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أنه "يتم تحديد المعلومات فيما يتعلق بإصابات عناصر حرس الحدود".
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: الحدود تعرضت لهجوم من القوات الروسية بدعم من بيلاروسيا

05:53 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 06:00 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / GLEB GARANICHالقوات العسكرية الأوكرانية في نوفولوغانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، 20 فبراير 2022
القوات العسكرية الأوكرانية في نوفولوغانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية إن القوات الروسية هاجمت حدود الدولة الأوكرانية بدعم من بيلاروسيا.
وقالت الخدمة على "فيسبوك": "في حوالي الساعة 05:00، تعرضت حدود الدولة الأوكرانية المجاورة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا لهجوم من القوات الروسية المدعومة من بيلاروسيا. وشنت الهجمات على الوحدات الحدودية ودوريات الحدود ونقاط التفتيش ونفذت باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الصغيرة".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا يحدث في مقاطعات لوغانسك، وسومي، وخاركوف، وتشرنيغوف، وجيتومير، "حرس الحدود جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأوكرانية يطلقون النار اعتمادًا على الأوضاع في أجزاء الحدود".
وأضافت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أنه "يتم تحديد المعلومات فيما يتعلق بإصابات عناصر حرس الحدود".
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