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https://arabic.sputniknews.com/20220224/أوكرانيا-تبدأ-تسليح-جميع-المواطنين-الراغبين-في-الدفاع-عن-الوطن-1059107202.html
أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين الراغبين في الدفاع عن الوطن
أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين الراغبين في الدفاع عن الوطن
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلدهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:27+0000
2022-02-24T14:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. حث الرئيس الأوكراني المواطنين على التوجه إلى مراكز التطوع.وقال الرئيس في خطاب للأمة: "نحن بالفعل نمنح الأسلحة وسنواصل منحها إلى أولئك الراغبين والقادرين على الدفاع عن سيادتنا".وأضاف: "مستقبل أمتنا الأوكرانية يعتمد على كل مواطن. كل شخص لديه خبرة قتالية ويستطيع أن ينضم للدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتجه على الفور إلى مراكز التطوع المناسبة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية".و في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/البيت-الأبيض-بايدن-يعقد-اجتماعا-لمجلس-الأمن-القومي-بخصوص-أوكرانيا-1059106330.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين الراغبين في الدفاع عن الوطن

14:27 GMT 24.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلدهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة.
موسكو - سبوتنيك. حث الرئيس الأوكراني المواطنين على التوجه إلى مراكز التطوع.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
البيت الأبيض: بايدن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بخصوص أوكرانيا
14:12 GMT
وقال الرئيس في خطاب للأمة: "نحن بالفعل نمنح الأسلحة وسنواصل منحها إلى أولئك الراغبين والقادرين على الدفاع عن سيادتنا".
وأضاف: "مستقبل أمتنا الأوكرانية يعتمد على كل مواطن. كل شخص لديه خبرة قتالية ويستطيع أن ينضم للدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتجه على الفور إلى مراكز التطوع المناسبة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية".
و في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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