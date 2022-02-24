https://arabic.sputniknews.com/20220224/أوكرانيا-تبدأ-تسليح-جميع-المواطنين-الراغبين-في-الدفاع-عن-الوطن-1059107202.html
أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين الراغبين في الدفاع عن الوطن
أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين الراغبين في الدفاع عن الوطن
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلدهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:27+0000
2022-02-24T14:27+0000
2022-02-24T14:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. حث الرئيس الأوكراني المواطنين على التوجه إلى مراكز التطوع.وقال الرئيس في خطاب للأمة: "نحن بالفعل نمنح الأسلحة وسنواصل منحها إلى أولئك الراغبين والقادرين على الدفاع عن سيادتنا".وأضاف: "مستقبل أمتنا الأوكرانية يعتمد على كل مواطن. كل شخص لديه خبرة قتالية ويستطيع أن ينضم للدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتجه على الفور إلى مراكز التطوع المناسبة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية".و في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/البيت-الأبيض-بايدن-يعقد-اجتماعا-لمجلس-الأمن-القومي-بخصوص-أوكرانيا-1059106330.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين الراغبين في الدفاع عن الوطن
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلدهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة.
موسكو - سبوتنيك. حث الرئيس الأوكراني المواطنين على التوجه إلى مراكز التطوع.
وقال الرئيس في خطاب للأمة: "نحن بالفعل نمنح الأسلحة وسنواصل منحها إلى أولئك الراغبين والقادرين على الدفاع عن سيادتنا".
وأضاف: "مستقبل أمتنا الأوكرانية يعتمد على كل مواطن. كل شخص لديه خبرة قتالية ويستطيع أن ينضم للدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتجه على الفور إلى مراكز التطوع المناسبة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية".
و في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.