أول زعيم عربي يعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويوجه دعوة إلى جميع الأطراف
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورإعلان التعبئة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 23 فبراير 2022
© Sputnik . Maksim Zakharov/
دعا أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، كافة أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير قطر دعا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".
وشدد "على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على موقف بلاده وحرصها "على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".
وشدد "على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على موقف بلاده وحرصها "على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".
سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا. #قناhttps://t.co/mLBRzMSsL9 pic.twitter.com/H6pggg4FYv— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 24, 2022
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من أمام ميدان كييف في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس https://t.co/FwBZG0RipQ— sputnik_ar (@sputnik_ar) February 24, 2022
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.