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https://arabic.sputniknews.com/20220224/أول-زعيم-عربي-يعلق-على-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-ويوجه-دعوة-إلى-جميع-الأطراف-1059085238.html
أول زعيم عربي يعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويوجه دعوة إلى جميع الأطراف
أول زعيم عربي يعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويوجه دعوة إلى جميع الأطراف
دعا أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، كافة أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:48+0000
2022-02-24T08:48+0000
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أخبار أوكرانيا
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أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
فلاديمير بوتين
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير قطر دعا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".وشدد "على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على موقف بلاده وحرصها "على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , فلاديمير بوتين

أول زعيم عربي يعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويوجه دعوة إلى جميع الأطراف

08:48 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورإعلان التعبئة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 23 فبراير 2022
إعلان التعبئة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Maksim Zakharov
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دعا أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، كافة أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير قطر دعا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وشدد "على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على موقف بلاده وحرصها "على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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