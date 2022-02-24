https://arabic.sputniknews.com/20220224/إسرائيل-تعلن-استعدادها-الكامل-لاستيعاب-آلاف-المهاجرين-من-أوكرانيا-1059094909.html
إسرائيل تعلن استعدادها الكامل لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا
إسرائيل تعلن استعدادها الكامل لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن كامل استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:25+0000
2022-02-24T11:25+0000
2022-02-24T11:25+0000
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روسيا
فلاديمير بوتين
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن وزيرة الهجرة والاستيعاب في بلادها، بنينا تامانو شطا، استعداد إسرائيل لاستيعاب الآلاف من المهاجرين من أوكرانيا.وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية في بلادها لم تشهد قفزة كبيرة في الطلب على الهجرة إلى البلاد، في الشهر الماضي، ولكن مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، فإن الوضع قد يتغير.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وأوضحت القناة العبرية أن نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا طارئا، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.من جانبه، قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إسرائيل-تعقد-اجتماعا-طارئا-لبحث-الوضع-في-أوكرانيا-1059088171.html
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إسرائيل, روسيا, فلاديمير بوتين
إسرائيل تعلن استعدادها الكامل لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن كامل استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن وزيرة الهجرة والاستيعاب في بلادها، بنينا تامانو شطا، استعداد إسرائيل لاستيعاب الآلاف من المهاجرين من أوكرانيا.
وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية في بلادها لم تشهد قفزة كبيرة في الطلب على الهجرة إلى البلاد، في الشهر الماضي، ولكن مع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، فإن الوضع قد يتغير.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية
مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
وأوضحت القناة العبرية أن نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا طارئا، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.
وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.
وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.
من جانبه، قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.
ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".