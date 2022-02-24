https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-إخلاء-القسم-الذي-تسيطرعليه-القوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1059077963.html
إعلام: إخلاء القسم الذي تسيطرعليه القوات الأوكرانية في لوغانسك
إعلام: إخلاء القسم الذي تسيطرعليه القوات الأوكرانية في لوغانسك
أعلن سيرغي غايدي، رئيس إدارة ولاية لوغانسك الإقليمية، عن إخلاء عام في الجزء من منطقة لوغانسك الذي تسيطر عليه كييف. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T05:51+0000
2022-02-24T05:51+0000
2022-02-24T06:08+0000
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وبحسب ما نقلت وكالة "Ukrinform"، فإن غايدي، أعلن عن الانسحاب في رسالة جاء فيها: "في منطقة لوغانسك، تم الإعلان عن إخلاء عام، ينصح الناس بالتحرك في اتجاه نهر الدنيبر بسياراتهم الخاصة، ويجب على الأشخاص الذين ليس لديهم وسيلة نقل الذهاب إلى المحطات".وتم الإعلان عن الإخلاء في الساعة 05.50 بالتوقيت المحلي.وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك. وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: إخلاء القسم الذي تسيطرعليه القوات الأوكرانية في لوغانسك
05:51 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلن سيرغي غايدي، رئيس إدارة ولاية لوغانسك الإقليمية، عن إخلاء عام في الجزء من منطقة لوغانسك الذي تسيطر عليه كييف.
وبحسب ما نقلت وكالة "Ukrinform"، فإن غايدي، أعلن عن الانسحاب في رسالة جاء فيها: "في منطقة لوغانسك، تم الإعلان عن إخلاء عام، ينصح الناس بالتحرك في اتجاه نهر الدنيبر بسياراتهم الخاصة، ويجب على الأشخاص الذين ليس لديهم وسيلة نقل الذهاب إلى المحطات".
وتم الإعلان عن الإخلاء في الساعة 05.50 بالتوقيت المحلي.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، عن بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها. وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك. وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.