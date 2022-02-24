عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-كوريا-الجنوبية-لن-تفرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1059100434.html
إعلام: كوريا الجنوبية لن تفرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا
إعلام: كوريا الجنوبية لن تفرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سيئول لن تعلن فرض عقوبات ضد روسيا بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لكنها تعهدت بفرض قيود على الصادرات. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:42+0000
2022-02-24T12:42+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
أخبار روسيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059100076_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_ff2b26db3ba13498183c7cc6903d57ca.jpg
وذكرت وكالة "يونهاب" أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت، اليوم الخميس، أن سيئول ستنضم إلى المجتمع الدولي بشأن قيود الصادرات ضد روسيا، مشيرة إلى أنها تجري مشاورات مع الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن التفاصيل.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، مشيرا إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية وأنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع بوتين، في 21 فبراير الجاري، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059100076_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_68b8407a7850ad5e2882f233a407d552.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار روسيا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, كوريا الجنوبية

إعلام: كوريا الجنوبية لن تفرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا

12:42 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Anton Vergun / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في بيلوغورود، بعد تعرضها للقصف الصاروخي الأوكراني، حدود ورسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الوضع في بيلوغورود، بعد تعرضها للقصف الصاروخي الأوكراني، حدود ورسيا، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Anton Vergun
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سيئول لن تعلن فرض عقوبات ضد روسيا بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لكنها تعهدت بفرض قيود على الصادرات.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت، اليوم الخميس، أن سيئول ستنضم إلى المجتمع الدولي بشأن قيود الصادرات ضد روسيا، مشيرة إلى أنها تجري مشاورات مع الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن التفاصيل.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، مشيرا إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية وأنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الرئيس الروسي يطلق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس
02:53 GMT
وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.
ووقع بوتين، في 21 فبراير الجاري، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала