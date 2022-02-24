https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-كوريا-الجنوبية-لن-تفرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1059100434.html

إعلام: كوريا الجنوبية لن تفرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا

إعلام: كوريا الجنوبية لن تفرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سيئول لن تعلن فرض عقوبات ضد روسيا بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لكنها تعهدت بفرض قيود على الصادرات. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T12:42+0000

2022-02-24T12:42+0000

2022-02-24T12:42+0000

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وذكرت وكالة "يونهاب" أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت، اليوم الخميس، أن سيئول ستنضم إلى المجتمع الدولي بشأن قيود الصادرات ضد روسيا، مشيرة إلى أنها تجري مشاورات مع الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن التفاصيل.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، وقال إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، مشيرا إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية وأنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع بوتين، في 21 فبراير الجاري، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html

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