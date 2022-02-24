https://arabic.sputniknews.com/20220224/إيران-نحن-على-اتصال-بطرفي-الصراع-وشددنا-على-أن-أمن-مواطنينا-يمثل-أولوية-بالنسبة-لنا-1059095201.html

إيران: نحن على اتصال بطرفي الصراع وشددنا على أن أمن مواطنينا يمثل أولوية بالنسبة لنا

إيران: نحن على اتصال بطرفي الصراع وشددنا على أن أمن مواطنينا يمثل أولوية بالنسبة لنا

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن أسفها لبدء العمل العسكري وتصعيد النزاع في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T11:27+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع بقلق بالغ التطورات في أوكرانيا. مع الأسف استمرار استفزازات الناتو بمحورية أمريكا أدى إلى وضع تكون فيه منطقة أوراسيا على وشك الدخول في أزمة شاملة".وأضاف خطيب زاده : "تدعو إيران أطراف الأزمة الأوكرانية إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات فورية لإيجاد حل سياسي للأزمة"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أكد أن سبب الأزمة الأوكرانية حاليا يرجع لاستفزازات حلف شمال الأطلسي "ناتو" ضد روسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجوء للحرب ليس حلا.كما دعت السفارة الإيرانية في كييف، رعاياها، في وقت سابق اليوم الخميس، لاغتنام أي فرصة لمغادرة أوكرانيا.وشددت السفارة الإيرانية، في بيان لها، على "ضرورة اغتنام جميع المواطنين الإيرانيين والطلاب أي فرصة لمغادرة البلاد". وأكدت أنه "في حال عدم وجود الفرصة لذلك، يمكن للمواطنين الإيرانيين العثور على مأوى في أماكن آمنة توفرها الإدارة الأوكرانية".ونصحت الإيرانيين بتجنب الاقتراب من المراكز العسكرية والحساسة، مؤكدة أن "مشاورات السفارة مع الحكومة الأوكرانية من أجل الحصول على تصريح طيران ستستمر إذا تم رفع القيود عن سماء أوكرانيا المغلقة".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/إيران-تعلن-عدم-وجود-أي-مشاكل-في-حركة-الطيران-مع-روسيا-1059091301.html

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