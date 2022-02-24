https://arabic.sputniknews.com/20220224/إيطاليا-نعمل-مع-الناتو-على-رد-فوري-بشأن-العملية-العسكرية-الروسية-في-دونباس-1059080554.html
إيطاليا: نعمل مع "الناتو" على رد فوري بشأن العملية العسكرية الروسية في دونباس
إيطاليا: نعمل مع "الناتو" على رد فوري بشأن العملية العسكرية الروسية في دونباس
انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا لحماية دونباس، ووصفها بأنها عمل "غير مبرر"، قائلا إن أوروبا وحلف شمال... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:05+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن دراغي قوله: "الحكومة الإيطالية تدين هجوم روسيا على أوكرانيا، إنه هجوم غير مبرر، إيطاليا قريبة من الشعب والمؤسسات الأوكرانية في هذه اللحظة المأساوية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى إن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وحث بوتين "الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم. كما حمل بوتين النظام الحالي في كييف مسؤولية إراقة الدماء".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
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إيطاليا, أخبار العالم الآن, روسيا
إيطاليا: نعمل مع "الناتو" على رد فوري بشأن العملية العسكرية الروسية في دونباس
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انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا لحماية دونباس، ووصفها بأنها عمل "غير مبرر"، قائلا إن أوروبا وحلف شمال الأطلسي يعملان على رد فوري.
ونقلت "فرانس برس" عن دراغي قوله: "الحكومة الإيطالية تدين هجوم روسيا على أوكرانيا، إنه هجوم غير مبرر، إيطاليا قريبة من الشعب والمؤسسات الأوكرانية في هذه اللحظة المأساوية".
واختتم رئيس الوزراء الإيطالي تصريحاته قائلا: "نحن نعمل مع الحلفاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي للرد الفوري، والموحد والحاسم فيما يتعلق بالوضع الحالي".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى إن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
وحث بوتين "الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم. كما حمل بوتين النظام الحالي في كييف مسؤولية إراقة الدماء".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".