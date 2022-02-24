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الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-روسيا-للوقف-الفوري-للعملية-العسكرية-ضد-أوكرانيا-1059081412.html
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، روسيا إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:17+0000
2022-02-24T07:17+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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بروكسل - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في بيان مشترك: "ندعو روسيا للوقف الفوري للعمليات العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا، والاحترام الكامل لوحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الصين-تدعو-جميع-الأطراف-حول-أوكرانيا-إلى-التحلي-بضبط-النفس-1059078744.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا

07:17 GMT 24.02.2022
© REUTERS / BELTA المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة بريست، بيلاروسيا 19 فبراير 2022
 المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة بريست، بيلاروسيا 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / BELTA
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دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، روسيا إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا.
بروكسل - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في بيان مشترك: "ندعو روسيا للوقف الفوري للعمليات العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا، والاحترام الكامل لوحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها".
اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس
06:25 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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