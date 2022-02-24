https://arabic.sputniknews.com/20220224/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-روسيا-للوقف-الفوري-للعملية-العسكرية-ضد-أوكرانيا-1059081412.html
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، روسيا إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:17+0000
2022-02-24T07:17+0000
2022-02-24T07:17+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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بروكسل - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في بيان مشترك: "ندعو روسيا للوقف الفوري للعمليات العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا، والاحترام الكامل لوحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الصين-تدعو-جميع-الأطراف-حول-أوكرانيا-إلى-التحلي-بضبط-النفس-1059078744.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا للوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا
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دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، روسيا إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية ضد أوكرانيا.
بروكسل - سبوتنيك
. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في بيان مشترك: "ندعو روسيا للوقف الفوري للعمليات العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا، والاحترام الكامل لوحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.