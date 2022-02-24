https://arabic.sputniknews.com/20220224/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-عدد-من-كبار-المسؤولين-الروس-بينهم-وزيرا-الدفاع-والاقتصاد-1059073340.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس.. بينهم وزيرا الدفاع والاقتصاد
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس.. بينهم وزيرا الدفاع والاقتصاد
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس، من بينهم وزيرا الدفاع، سيرغي شويغو والاقتصاد، مكسيم ريشيتنيكوف. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T00:52+0000
2022-02-24T00:52+0000
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أخبار أوكرانيا
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بروكس - سبوتنيك. جاءت العقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، في جريدته الرسمية، على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا.ومن المستهدفين بالعقوبات أيضا اندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي، ثاني أكبر بنك في روسيا.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/أمريكا-لن-نخوض-حربا-مع-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1059071340.html
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أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس.. بينهم وزيرا الدفاع والاقتصاد
00:52 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 00:53 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بفرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس، من بينهم وزيرا الدفاع، سيرغي شويغو والاقتصاد، مكسيم ريشيتنيكوف.
بروكس - سبوتنيك
. جاءت العقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، في جريدته الرسمية، على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتان ذاتيا.
ومن المستهدفين بالعقوبات أيضا اندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي، ثاني أكبر بنك في روسيا.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين
بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.