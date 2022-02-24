https://arabic.sputniknews.com/20220224/الاتحاد-العام-للشغل-التونسي-يدعو-حكومة-بودن-إلى-استئناف-الحوار-المجتمعي-1059116062.html
الاتحاد العام للشغل التونسي يدعو حكومة بودن إلى استئناف الحوار المجتمعي
الاتحاد العام للشغل التونسي يدعو حكومة بودن إلى استئناف الحوار المجتمعي
دعا الاتحاد العام للشغل التونسي حكومة نجلاء بودن إلى استئناف الحوار المجتمعي، مطالبا بضرورة إلغاء المنشور 20. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:56+0000
2022-02-24T16:56+0000
2022-02-24T16:56+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب بيان نشره المكتب التنفيذي للاتحاد على موقعه، وعبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا الحكومة إلى إلغاء المنشور 20 واستئناف الحوار الاجتماعي.كما طالب بيان اتحاد الشغل التونسي الحكومة بضرورة "الإسراع بتنفيذ تعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة والانكباب الفوري على إيجاد الحلول للملفّات الكبرى بصفة تشاركية لإخراج بلادنا من الأزمة سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا".ووجّه البيان الشكر إلى نواب المؤتمر، وهياكل الاتحاد، داعيا جميع النقابيات والنقابيين إلى مزيد اليقظة والبذل ورصّ الصفوف دفاعا عن الوطن وعن الشعب وذودا عن الاتحاد.يشار إلى أن الاتحاد كان قد اعلن رفضه رفع الدعم أو تجميد الأجور، وذلك في إشارة منه إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.وفي 16 فبراير الجاري، فتحت تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.ورفع الاتحاد العام التونسي للشغل الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.واشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-لا-مجال-لرفع-الدعم-أو-تجميد-الأجور-1058981181.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الاتحاد العام للشغل التونسي يدعو حكومة بودن إلى استئناف الحوار المجتمعي
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دعا الاتحاد العام للشغل التونسي حكومة نجلاء بودن إلى استئناف الحوار المجتمعي، مطالبا بضرورة إلغاء المنشور 20.
وحسب بيان نشره المكتب التنفيذي للاتحاد على موقعه
، وعبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا الحكومة إلى إلغاء المنشور 20 واستئناف الحوار الاجتماعي.
كما طالب بيان اتحاد الشغل التونسي الحكومة بضرورة "الإسراع بتنفيذ
تعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة والانكباب الفوري على إيجاد الحلول للملفّات الكبرى بصفة تشاركية لإخراج بلادنا من الأزمة سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا".
بيان الاتحاد جاء عقب عقد مكتبه التنفيذي اجتماعه الأول، اليوم الخميس 24 فبراير/ شباط، برئاسة نور الدين الطبّوبي الأمين العام للاتحاد.
ووجّه البيان الشكر إلى نواب المؤتمر، وهياكل الاتحاد
، داعيا جميع النقابيات والنقابيين إلى مزيد اليقظة والبذل ورصّ الصفوف دفاعا عن الوطن وعن الشعب وذودا عن الاتحاد.
يشار إلى أن الاتحاد كان قد اعلن رفضه رفع الدعم أو تجميد الأجور، وذلك في إشارة منه إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
وفي 16 فبراير الجاري، فتحت تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي
بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
ورفع الاتحاد العام التونسي للشغل
الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (نحو 7 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (نحو 4.38 مليار دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار المقبل.
واشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.