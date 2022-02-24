https://arabic.sputniknews.com/20220224/التشيك-تعلق-إصدار-التأشيرات-للمواطنين-الروس-وإغلاق-قنصليتين-1059106053.html
التشيك تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس وإغلاق قنصليتين
التشيك تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس وإغلاق قنصليتين
أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أن سلطات بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس باستثناء الحالات الإنسانية، لافتًا إلى إغلاق قنصليات روسية في... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:06+0000
2022-02-24T14:06+0000
2022-02-24T14:06+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
التشيك
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براغ- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء التشيكي، اليوم الخميس إن "حكومة جمهورية التشيك قررت وقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا الاتحادية باستثناء الحالات الإنسانية".وأضاف أن "الحكومة قررت إغلاق القنصليتين الروسيتين في برنو وكارلوفي فاري".وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة المجلس الفيدرالي وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, التشيك
التشيك تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس وإغلاق قنصليتين
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أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أن سلطات بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس باستثناء الحالات الإنسانية، لافتًا إلى إغلاق قنصليات روسية في مدينتين.
براغ- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء التشيكي، اليوم الخميس إن "حكومة جمهورية التشيك قررت وقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا الاتحادية باستثناء الحالات الإنسانية".
وأضاف أن "الحكومة قررت إغلاق القنصليتين الروسيتين في برنو وكارلوفي فاري".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية
. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة المجلس الفيدرالي وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.