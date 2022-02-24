https://arabic.sputniknews.com/20220224/التلفزيون-السوري-مقتل-ثلاثة-جنود-في-عدوان-إسرائيلي-على-دمشق-ووقوع-خسائر-مادية-1059073012.html
مقتل 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على دمشق ووقوع خسائر مادية
مقتل 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على دمشق ووقوع خسائر مادية
قتل ثلاثة جنود سوريين، صباح اليوم الخميس، في عدوان صاروخي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T00:17+0000
2022-02-24T00:17+0000
2022-02-24T00:30+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنك" إنه "في حوالي الساعة 1:10 من فجر اليوم 24 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية،، لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-تهز-العاصمة-دمشق-الآن-1059072436.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار سوريا اليوم
مقتل 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على دمشق ووقوع خسائر مادية
00:17 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 00:30 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
قتل ثلاثة جنود سوريين، صباح اليوم الخميس، في عدوان صاروخي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنك
" إنه "في حوالي الساعة 1:10 من فجر اليوم 24 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية،، لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.