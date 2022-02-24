عربي
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ10 قذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك
https://arabic.sputniknews.com/20220224/التلفزيون-السوري-مقتل-ثلاثة-جنود-في-عدوان-إسرائيلي-على-دمشق-ووقوع-خسائر-مادية-1059073012.html
مقتل 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على دمشق ووقوع خسائر مادية
مقتل 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على دمشق ووقوع خسائر مادية
قتل ثلاثة جنود سوريين، صباح اليوم الخميس، في عدوان صاروخي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T00:17+0000
2022-02-24T00:30+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1046415711_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bf062f604f424fb7102e699552239d05.jpg
وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنك" إنه "في حوالي الساعة 1:10 من فجر اليوم 24 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية،، لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-تهز-العاصمة-دمشق-الآن-1059072436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1046415711_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2dedb437da7e0bcebb136583c801b71e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

مقتل 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على دمشق ووقوع خسائر مادية

00:17 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 00:30 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himed
تابعنا عبرGoogle news
قتل ثلاثة جنود سوريين، صباح اليوم الخميس، في عدوان صاروخي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنك" إنه "في حوالي الساعة 1:10 من فجر اليوم 24 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
أمس, 23:19 GMT
وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية،، لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала