https://arabic.sputniknews.com/20220224/الجزائر-تعرب-عن-استعدادها-للمساهمة-بتأمين-إمدادات-الطاقة-للدول-الحليفة-1059106916.html
الجزائر تعرب عن استعدادها للمساهمة بتأمين إمدادات الطاقة للدول الحليفة
الجزائر تعرب عن استعدادها للمساهمة بتأمين إمدادات الطاقة للدول الحليفة
أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، أن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن استعداده للمساهمة في إمداد الدول الحليفة بالمحروقات، خاصة الغاز الطبيعي. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T14:22+0000
2022-02-24T14:22+0000
2022-02-24T14:22+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال عبد الرحمن في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، إن "الرئيس الجزائري أعرب عن استعداده للمساهمة في الأمن الطاقوي لشركائنا من الدول عبر تأمين التموين بالمحروقات، خاصة من الغاز الطبيعي".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".وتخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات. وسجل سعر برميل برنت 100,04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الجزائر
الجزائر تعرب عن استعدادها للمساهمة بتأمين إمدادات الطاقة للدول الحليفة
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أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، أن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن استعداده للمساهمة في إمداد الدول الحليفة بالمحروقات، خاصة الغاز الطبيعي.
الجزائر - سبوتنيك. وقال عبد الرحمن في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، إن "الرئيس الجزائري أعرب عن استعداده للمساهمة في الأمن الطاقوي لشركائنا من الدول عبر تأمين التموين بالمحروقات، خاصة من الغاز الطبيعي".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وتخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات. وسجل سعر برميل برنت 100,04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.