https://arabic.sputniknews.com/20220224/الجيش-الأوكراني-يتلقىمساعدة-تقنية-من-الغرب-عبر-مدينة-لفوف-الحدودية-1059112169.html

الجيش الأوكراني يتلقى"مساعدة تقنية" من الغرب عبر مدينة لفوف الحدودية

الجيش الأوكراني يتلقى"مساعدة تقنية" من الغرب عبر مدينة لفوف الحدودية

أعلنت السلطات الأوكرانية تلقي الجيش الأوكراني "مساعدة تقنية" من الغرب عبر مدينة لفوف الحدودية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T15:54+0000

2022-02-24T15:54+0000

2022-02-24T15:54+0000

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وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، في بيان عبر حسابها عى موقع "تليغرام"، اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني تلقى "مساعدة فنية" من الدول الغربية عبر مدينة لفوف الحدودية، قائلة: "تم ترتيب النقل بالشاحنات للمساعدة الفنية من الشركاء الغربيين. بمساعدة وزارة البنية التحتية، تم توفير النقل اللازم للقوات المسلحة الأوكرانية. نحن نتحدث عن نقل المساعدة التقنية من البلدان الشريكة عبر الحدود من مدينة لفوف".يشار إلى أنه، عشية الأمس، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية معلومات حول البحث عن نحو 120 شاحنة يمكنها النقل بشكل عاجل. وتفاوض فريق وزارة البنية التحتية على الفور مع شركات النقل.وتقول الرسالة: "وجدنا الآن المساعدة في الحجم المطلوب - لقد بدأ بالفعل النقل بالشاحنات من الاتجاه البولندي".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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